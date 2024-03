Gijs Smal komt met zeer opvallende reactie op 'transfer' naar Feyenoord

is met een opmerkelijke reactie gekomen op het nieuws over zijn vermeende transfer naar Feyenoord. De linksback van FC Twente laat in een Instagram Story weten dat er nog niets rond is.

“Getekend? Done deal? Geruchten blijven geruchten”, schrijft Smal, die benadrukt dat zijn focus ligt op 'morgen', ofwel de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Overigens heeft niemand beweerd dat hij al heeft getekend, maar wel dat zijn transfer zo goed als rond is. Er zouden nog kleine plooien zijn om glad te strijken, maar media als het Algemeen Dagblad en Voetbal International rekenen op een transfer.

Artikel gaat verder onder video

Smal begon dit seizoen met een blessure, maar is een vaste waarde bij Twente sinds hij in oktober zijn rentree maakte. In totaal speelde hij 113 wedstrijden voor de club uit Enschede. Met zijn vermoedelijke komst speelt Feyenoord in op een mogelijk vertrek van Quilindschy Hartman en/of Marcos López.

De vleugelverdediger had volgens eerdere informatie van 1908.nl ook de nodige andere opties. Rangers toonde in januari al belangstelling; eivaal Celtic zou de entourage van Smal al hebben laten weten wat de club kan bieden, AA Gent heeft 'een lijntje uitgeworpen'. Daarnaast zijn ook Kopenhagen en Lens op de hoogte van de kwaliteiten van Smal.