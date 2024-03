Thomas Beelen: 'Ik zat niet alleen bij de Breakfast Club, maar ook bij de Combat Club'

‘Een monster’: zo typeerde Bram van Polen zijn voormalig ploeggenoot eerder deze maand. Beelen vindt het ‘een heftig woord’, maar vertelt dat hij inderdaad heeft gewerkt aan zijn fysiek. Mede daardoor houdt hij zich uitstekend staande bij Feyenoord.

Beelen transfereerde afgelopen zomer van PEC Zwolle naar Feyenoord, waar hij begon als reservespeler. De blessure van Gernot Trauner zorgt er momenteel voor dat hij een basisplaats heeft. Het zal voor Trauner moeilijk worden om zijn plek te heroveren. “In het begin heb ik veel op de bank gezeten. Die kans is aanwezig als je de overstap maakt van Zwolle naar Feyenoord, maar het is nooit leuk”, erkent Beelen tegenover de NOS.

“Ik heb in die periode wel veel geleerd op de trainingen en daar heb ik nu profijt van. Het verschil in kwaliteit is groot tussen Zwolle en Feyenoord”, weet de 22-jarige centrumverdediger. “En dan moet je soms wat geluk hebben. Dat heb ik met de blessure van Gernot. Dat heeft voor mij goed uitgepakt. Op zo'n moment moet je je kans pakken. Dat heb ik gedaan. Sindsdien sta ik er een stuk positiever in.”

Aan het begin van het seizoen maakte Beelen deel uit van de 'Breakfast Club', een groep spelers die voor de training al extra werk doet. “De laatste periode heb ik dat niet gedaan. Ik zat ook een tijdje in de 'Combat Club', waar we wat vechten en wat boksen. Als je veel wedstrijden gaat spelen, worden dat soort dingen er omheen wat minder. Je moet ook herstellen in de drukke periode die we hebben gehad.” Zondagmiddag om 14.30 treedt Beelen met Feyenoord aan tegen sc Heerenveen in het Abe Lenstra Stadion.