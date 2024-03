Flashscore Team van de Week: bekritiseerde Ajax-aanwinst krijgt opvallend hoog cijfer

Elke week selecteert Flashscore op basis van ons interne beoordelingssysteem het Team van de Week. Deze week leveren negen verschillende clubs spelers af en ligt de focus voor de verandering bij de verdediging en het middenveld, in plaats van de aanval. Met beide twee spelers zijn de hofleveranciers deze week PSV (niet verrassend) en FC Volendam (wel verrassend).

Mio Backhaus (FC Volendam) 8,8

In de strijd tegen degradatie is elk punt goud waard, en als dat punt wordt behaald op vreemde bodem is dat al helemaal mooi meegenomen. Daar was doelman Mio Backhaus van FC Volendam zich goed van bewust tijdens het uitduel met PEC Zwolle, waarin hij negen reddingen verrichtte om het bij een enkel tegendoelpunt te houden. Zijn beste reflex kwam in de 50e minuut, waarmee hij zijn eigen slechte pass herstelde.

Deron Payne (FC Volendam) 8,4

Naast de keeper speelde ook de rechtsback van Volendam, Deron Payne, een sleutelrol in het gelijkspel. Zijn lage voorzet in de 50e minuut had al een assist moeten zijn, maar gelukkig kreeg hij deze alsnog op zijn naam, toen zijn kopbal uit een hoekschop ietwat gelukkig binnengelopen kon worden door Damon Mirani in de zeventigste minuut voor de gelijkmaker. Ook verdedigend stond hij zijn mannetje. Hij won 11 van zijn 16 duels en maakte zes tackles.

Dario van den Buijs (RKC Waalwijk) 8

Over belangrijke punten in de degradatiestrijd weet RKC Waalwijk na dit weekend ook mee te praten. Door de 3-1 zege op Vitesse werd het gat tussen de nummers 16 en 17 vergroot tot vijf punten, waar RKC bij een nederlaag op de directe degradatieplek terecht was gekomen. Dario van den Buijs was een belangrijke schakel in de overwinning. De centrale verdediger gaf in de 71e minuut een perfecte lange dieptepass op Reuven Niemeijer, die daaruit de Brabanders op voorsprong kon zetten.

Olivier Boscagli (PSV) 8,3

Men zegt weleens dat je kampioen wordt tegen de ‘kleintjes’ (met alle respect voor Go Ahead Eagles, dat een topseizoen draait), wat erop neerkomt dat een kampioen in spe geen punten mag laten liggen tegen 'slechtere' tegenstanders. Dus moeten ook de mindere wedstrijden worden gewonnen, waarvan PSV er eentje had tegen Go Ahead Eagles deze vrijdag. De complete voorhoede gaf niet thuis en werd in de tweede helft gewisseld, maar ook geen van de drie vervangers wist potten te breken, wat ook de verdienste was van Eagles-doelman Jeffrey de Lange. Gelukkig voor de Eindhovenaren hadden ze het enige doelpunt van de wedstrijd al gemaakt in de tiende minuut, en was dit een product van de samenwerking tussen twee verdedigers. Olivier Boscagli was de aangever met een goede pass over de breedte, waarvan hij in eerste instantie niet zou hebben gedacht dat het een assist zou worden. Bovendien droeg hij zijn steentje bij in het houden van de nul voor zijn ploeg.

© Imago

Quilindschy Hartman (Feyenoord) 8,3

Feyenoord speelde de laatste wedstrijd van speelronde 25 en boekte een zakelijke 3-0 overwinning op Heracles. Quilindschy Hartman speelde een prima wedstrijd op linksback, zoals we inmiddels van hem gewend zijn. Door zijn verdedigende werk kwam zijn directe tegenstander Bryan Limbombe niet in de wedstrijd, bovendien creëerde hij veel gevaar, met onder andere vijf sleutelpasses en vier voorzetten die een teamgenoot bereikten.

Sergiño Dest (PSV) 8,9

De Speler van de Week is de maker van het doelpunt dat zo-even al werd benoemd. Sergiño Dest kreeg op driekwart van het veld aan de linkerzijlijn de bal aangespeeld van Boscagli, dribbelde drie man voorbij de zestien in en schoot buiten bereik van De Lange hard raak in de rechterkruising. Hij was in het restant van de wedstrijd ook de beste man op het veld, met in totaal vijf succesvolle dribbels, acht gewonnen duels en een passnauwkeurigheid van 97 procent.

Sven Mijnans (AZ) 8,5

AZ is de afgelopen weken in goede vorm en zette dit ook afgelopen zondag weer voort. Excelsior was onmachtig en werd met 4-0 over de knie gelegd, en als AZ het iets liever had gewild, waren ze in de tweede helft nog een stuk verder uitgelopen. De helft van de Alkmaarse doelpunten kwam op naam van Sven Mijnans. In de 25e minuut tekende hij met een prachtig afstandsschot via de binnenkant van de paal voor de 3-0, de 4-0 tikte hij liggend binnen uit de rebound van zijn eigen kopbal in de 72e minuut. Als hij in de 44e minuut niet net buitenspel had gestaan, had hij een hattrick op zijn naam gehad, maar het mocht niet zo zijn voor Mijnans.

© Imago

Jordan Henderson (Ajax) 8,5

Ajax speelde in eigen huis een zwakke wedstrijd tegen Fortuna Sittard en kwam niet verder dan een teleurstellende 2-2. Een zonnestraaltje aan de donkere hemel was de kwaliteit die Jordan Henderson toonde op het middenveld. In de opbouw stond hij altijd centraal en hij manifesteerde zich voor het eerst echt als de spelverdeler bij de Amsterdammers met zes sleutelpasses, twaalf lange ballen en negen voorzetten. Ook mocht hij zijn eerste assist turven, een korte pass op Kenneth Taylor eindigde in het net na een goede individuele actie van de Nederlander. Het was ook zijn hoekschop waar de 2-2 uit voortkwam laat in de wedstrijd.

Peer Koopmeiners (Almere City) 8,3

Almere City ging dit weekend vrolijk door met waar het dit hele seizoen al mee bezig is: opportunistisch voetbal spelen en her en der punten sprokkelen. In de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht werd op die manier ook weer een 1-1 gelijkspel behaald, waar de betere kansen voor de bezoekers waren. Peer Koopmeiners speelde een centrale rol voor de Flevolanders. Hij verdeelde het spel op het middenveld en stond ook verdedigend zijn mannetje. Al in de derde minuut gaf hij de assist op het openingsdoelpunt van Yoann Cathline.

Michel Vlap (FC Twente) 8,2

Michel Vlap had een piekfijne voorzet in huis, die Daan Rots alleen maar hoefde binnen te lopen om de score in de 21e minuut te openen in de door FC Twente met 2-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. In de gehele wedstrijd was hij de beste man op het veld, met veel succesvolle dribbels en voorzetten.

Luka Ivanusec (Feyenoord) 8,2

De spitsen kwamen in de Eredivisie maar mondjesmaat tot scoren deze speelronde. De beste aanvaller van het weekend was Luka Ivanusec van Feyenoord. Hij was verreweg de gevaarlijkste man op het veld bij de 3-0 overwinning op Heracles en lijkt eindelijk zijn draai te hebben gevonden in Rotterdam. De Kroaat was een ware plaag voor de Almeloërs met zijn dribbels en scherpe passes, waarvan die in de 28e minuut werd gepromoveerd tot assist van de openingstreffer van Yankuba Minteh.

De beoordelingen van Flashscore komen onafhankelijk van FCUpdate tot stand.