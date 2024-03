Amerikanen dankzij Timothée Chalamet ineens in kleding met naam Franse tweededivisionist erop

In de Verenigde Staten kunnen mensen met dank aan Timotée Chalamet kleding kopen met de naam van voetbalclub AS Saint-Étienne erop. De Amerikaans-Franse acteur, bekend van succesvolle films als Dune en Wonka, liet recent vallen groot fan te zijn van de Franse tweededivisionist, waarop handig werd ingespeeld door kledingmerk Forever 21.

Dune 2, met daarin opnieuw een hoofdrol voor Chalamet, draait sinds eind februari in de Nederlandse bioscopen. In de promotiecampagne voor de film kwam de acteur opdraven in een Franse talkshow, waarin hij een shawl van Saint-Étienne droeg, de club waarvan hij supporter is na een familiebezoek als kind. Hij kwam in dat programma zelfs met een oproep aan de Ligue 2 om de hoogtepunten van de wedstrijden van de club sneller op YouTube te zette, zodat hij ze vanuit de VS sneller zou kunnen bekijken.

In de Verenigde Staten is de voorliefde van de acteur voor de voetbalclub niet onopgemerkt gebleven, schrijft Get Fooball News France donderdag. "Het merk Forever 21 is begonnen met het verkopen van kleding met de naam van de stad erop, om een slaatje te slaan uit de recente publiciteit", zo valt te lezen. In de Zuid-Franse stad is echter met enige verbazing gereageerd, weet het medium te melden, 'aangezien Forever 21 voor de kleuren blauw en rood heeft gekozen, in plaats van het beroemde groen en wit van de club."

Saint-Étienne was vooral in de jaren '60 en '70 een toonaangevende club in Frankrijk én Europa. Zo werd de club tien keer landskampioen, voor het laatst in 1981. Destijds maakte ook de Nederlandse spits John Rep deel uit van de selectie. Enkele jaren eerder, in 1976, bereikte Saint-Étienne bovendien de finale van de Europa Cup 1, die verloren ging tegen Bayern München. In 2022 degradeerde de roemruchte club naar het tweede niveau in Frankrijk, waarop het momenteel de vierde plaats bekleedt.

