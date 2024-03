Fred Rutten kan terugkeren in de Eredivisie, maar laat grote vraag van Hans Kraay onbeantwoord

Fred Rutten is het afgelopen jaar benaderd door meerdere clubs uit de Eredivisie. Hij is clubloos sinds zijn vertrek bij PSV na het afgelopen seizoen en bevestigt meerdere aanbiedingen te hebben gekregen.

In Eindhoven was Rutten de assistent-trainer van Ruud van Nistelrooij. Na het onverwachte vertrek van Van Nistelrooij, voor de laatste speelronde, was Rutten als interim-hoofdtrainer de man die PSV naar de tweede plek loodste via een uitzege op AZ. Als de 61-jarige trainer weer aan de slag gaat, wil hij geen assistent zijn. “Ik wil het stuur zelf vasthouden. Ik ben altijd hoofdtrainer geweest”, legt Rutten uit bij Goedemorgen Eredivisie.

“Ik heb nooit iets gepland, maar als er iets voorbijkomt wat mij interesseert en wat ik leuk zou vinden, dan sta ik daarvoor open. Ik ben inmiddels wel op een leeftijd dat ik veel heb meegemaakt. Ik snap dat Barcelona niet voor me zal komen”, geeft hij aan. Desgevraagd laat Rutten weten dat meer dan één Eredivisie-club zich voor hem heeft gemeld, maar hij wil Hans Kraay junior niet laten weten om welke clubs het gaat. “Wat heeft het voor nut als ik nu die clubs ga benoemen? Daar doe ik anderen toch geen plezier mee. Misschien doe ik jou er een plezier mee, maar daar heeft niemand wat aan.”

Rutten wordt in de uitzending ook gevraagd naar zijn samenwerking met Van Nistelrooij. Vlak voor het einde van vorig seizoen vertrok Van Nistelrooij vanwege een gebrek aan vertrouwen dat hij voelde vanuit zijn omgeving. Rutten heeft de samenwerking echter als prettig ervaren. Voorafgaand aan de slotwedstrijd tegen AZ stuurde Van Nistelrooij een berichtje naar Rutten om hem succes te wensen; na de 1-2 zege feliciteerde hij hem.

“Hij heeft in z’n algemeenheid aangegeven dat hij geen vertrouwen genoot van zijn omgeving. Dat is medische staf, technische staf, directie, dat is iedereen. Dat hij dan zo’n besluit neemt, snap ik wel”, aldus Rutten. “Ik vind wel dat hij tekort wordt gedaan. Ruud is een beginnende trainer, wint de beker, de Johan Cruijff Schaal, kwalificeert zich voor de voorronde Champions League, dan heb je eigenlijk alles goed gedaan als je aan het begin van je carrière staat. Dan vind ik het teleurstellend dat hij niet werd genomineerd als kanshebber voor Trainer van het Jaar.”

“Ik heb een goede relatie met hem gehad, tot en met de laatste dag”, vervolgt Rutten. “Voor mij was het ook heel erg verrassend. Natuurlijk hebben we confrontaties gehad over zaken waar we anders over dachten. Maar uiteindelijk was mijn rol assistent-trainer, niet hoofdtrainer. Ik heb bij hem wel altijd het gevoel gehad dat ik m’n gang kon gaan. Dat was prettig werken.”