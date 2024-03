Kraay jr. na indrukwekkend optreden: 'Ik vind hem zó goed, duurt niet lang voordat hij in Ajax 1 komt'

Hans Kraay junior is erg onder de indruk van de kwaliteiten van . De aanvaller maakte vrijdagavond in de wedstrijd ADO Den Haag - Jong Ajax zijn rentree na maandenlange blessureleed en had niet veel tijd nodig om zijn tegenstanders op een hoopje te spelen. Kraay junior heeft hoge verwachtingen van de Belg.

Godts verruilde de opleiding van KRC Genk begin vorig jaar voor die van Ajax. Hij dwong al snel een basisplaats af bij de beloften en mocht zich in de laatste fase van het seizoen ook in de hoofdmacht laten zien. Godts trok de vorm van zijn eerste halfjaar in Amsterdam door naar het nieuwe seizoen en maakte andermaal indruk in de Keuken Kampioen Divisie, maar liep begin december een ernstige bovenbeenblessure op. Godts stond drie maanden aan de kant en maakte vrijdagavond in Den Haag zijn rentree binnen de lijnen.

Artikel gaat verder onder video

De Belg had niet langer dan een half uur nodig om Kraay jr. bijna van zijn stoel te laten vallen. “Alles aan hem is voetbal. Vanaf 1 december heeft hij niet gespeeld, maar dit is zo’n heerlijke speler”, zei de verslaggever na afloop van ADO - Jong Ajax in het programma Voetbal op Vrijdag op ESPN. “Hij zoekt je op en met één beweging is hij mensen gewoon vijf, zes meters kwijt. Ik vind hem zó goed. Ik vond hem al zó goed. Ik vond het zó jammer dat hij geblesseerd raakte.” Kraay jr. denkt dat Carlos Forbs, een van de vele spelers die afgelopen zomer voor veel geld de overstap maakten naar Ajax, zich zorgen moet gaan maken. “Ik zou op dit moment zeggen: Forbs, eat your heart out, want Godts is at your back.”

“Alle mensen die gevoetbald hebben en een verdedigende stelling hebben gehad in hun elftal vinden dit verschrikkelijk”, doelt Kraay jr. op de typerende acties van Godts, die in hoge snelheid op zijn tegenstander af dribbelt en vaak aan één beweging of tikje genoeg heeft om weg te zijn. “Als hij recht op je af komt… Hij gaat recht op je af, binnendoor, buitenom. Je wordt er gek van als verdediger en ik kan me niet voorstellen dat het lang duurt voordat hij in Ajax 1 komt”, zo klonk het.