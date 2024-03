Hans Kraay junior wil één woord niet horen na overwinning van Nederlands elftal

Hans Kraay junior is niet te spreken over het spel van het Nederlands elftal in de eerste helft van de wedstrijd tegen Schotland. De analist van ESPN wil niet horen dat Oranje ‘slordig’ speelde voor de rust: het veldspel was in zijn ogen simpelweg ‘slecht’. Aanvoerder Virgil van Dijk deelt die mening.

“Kunnen we stoppen met zeggen dat we de eerste helft ‘slordig’ waren? We waren gewoon slecht. Het Nederlands elftal was gewoon slecht de eerste helft, punt. Dat mag toch gezegd worden?”, vraagt Kraay zich af tijdens de nabeschouwing.

Voor de camera van ESPN spreekt Van Dijk bovendien van een geflatteerde zege. “Het druk zetten in balbezit ging best stroef, vooral in de eerste helft.” Van interviewer Pascal Kamperman krijgt hij de vraag of ‘stroef’ de lading denkt, of dat het inderdaad ‘gewoon slecht’ was. Van Dijk antwoordt eerlijk: “Slecht. En dat weten we allemaal.”

“Dat moeten we zeker beter doen. Je probeert alles om zuiver te zijn en de juiste keuzes te maken, maar de eerste helft was slecht qua balbezit”, zegt de verdediger. “We maakten wel een prachtige goal. In de tweede helft konden we het rechtzetten en veel beter doen. Met vlagen is dat gelukt. We hadden meer rust in het spel, maar je wint nog steeds geflatteerd. Schotland had misschien wel een of twee keer moeten scoren in deze wedstrijd.”