Hans Kraay leest live appje van Van 't Schip voor, na betoog over 'grootste schande van de laatste maanden'

John van ’t Schip heeft tijdens de uitzending van Goedemorgen Eredivisie een WhatsApp-berichtje verstuurd aan Hans Kraay junior. De trainer van Ajax liet weten het volledig eens te zijn met de ferme kritiek van Kraay op een arbitraal besluit in de Conference League-wedstrijd tegen Aston Villa.

Volgens de analisten van ESPN had Ollie Watkins een rode kaart verdiend voor een forse overtreding op Diant Ramaj. De spits van Aston Villa kwam hard inglijden op de keeper, maar kwam weg met een gele kaart. Op dat moment stond het nog 0-0; uiteindelijk won Aston Villa met 4-0.

“Ik vind dit een van de grootste schandalen van de afgelopen maanden”, zei Kraay bij het zien van de beelden. “Het is werkelijk ongelooflijk Als je na vijftien minuten met een middelmatig Ajax tegen tien Aston Villa-spelers speelt, dan heb je een kans. Het doet er niet toe of je voor of tegen Ajax bent, iedereen ziet toch dat dit een rode kaart is? Dit is een rode kaart in Oekraïne, in IJsland, in Paramaribo, in Papoea-Nieuw-Guinea. Wat doen die mensen in het VAR-centrum?!”

Na zijn betoog krijgt Kraay een berichtje binnen op zijn telefoon. “Helemaal mee eens, zegt John van ’t Schip.” Collega-analist Mario Been plaatste nog een kanttekening: volgens hem had Ajax zich nadrukkelijker moeten beklagen op het veld. “Hier is veel te weinig ophef over gemaakt, ook door Ajax. Als dit bij een Italiaanse club gebeurt, dan rolt de speler zeven keer over het gras. Dat zou best geholpen kunnen hebben om eventueel wel een resultaat te halen.”

