Henk Spaan deelt een 4 uit na Feyenoord - FC Groningen: ‘Wachten op een bloemetje’

Henk Spaan is geschrokken van de actie van FC Groningen-verdediger in de slotfase van het bekerduel met Feyenoord. De halve finale was de blessuretijd al ingegaan, maar Peersman schopte op gruwelijke wijze toch nog uit de wedstrijd. Spaan vreest het ergste voor de Feyenoord-smaakmaker.

Bij de overtreding van Peersman - die opvallend genoeg niet eens werd bestraft met een gele kaart - moest Spaan terugdenken aan een ontmoeting tussen SC Cambuur en Jong Ajax van een paar jaar geleden. “Toen Peersman een jaar of zeven geleden expres op het been van een speler van Jong Ajax ging staan, Cassierra, kreeg hij al in de kleedkamer een boete van zijn trainer, Marinus Dijkhuizen”, schrijft Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten in Het Parool. Dijkhuizen zei toen dat ‘dit soort overtredingen niet thuishoort op een voetbalveld’.

Spaan had gehoopt dat FC Groningen-trainer Dick Lukkien na afloop van de halve finale tegen Feyenoord woorden van gelijke strekking zou spreken. “De sympathieke Lukkien hebben we nog niet gehoord over de tackle van zijn uitsmijter. Voor het gemak had de Belg, meer kooivechter dan voetballer, zijn andere poot er ook maar bijgetrokken om de benen van Stengs af te klemmen.” Spaans vreest het ergste voor Stengs. De linkspoot verruilde OGC Nice - na een seizoen bij Antwerp FC op huurbasis te hebben gespeeld - afgelopen zomer voor Feyenoord. Hij is bezig aan een prima seizoen, met zeven doelpunten en veertien assists in 34 wedstrijden in alle competities.

Of Feyenoord-trainer Arne Slot dit seizoen nog een beroep kan doen op Stengs, zal nog moeten blijken. Spaans gaat er al niet meer vanuit. “Peersman maakte vermoedelijk een einde aan het seizoen van Stengs en een eind aan diens EK-illusies - hopelijk geen eind aan een carrière. Het wachten is op een bloemetje in het ziekenhuis”, zo klinkt het. Stengs verdiende dankzij zijn goede prestaties bij Feyenoord weer een uitverkiezing voor het Nederlands elftal. Hij kreeg van Ronald Koeman op 21 november jongstleden een basisplaats in het laatste EK-kwalificatieduel met Gibraltar en scoorde meteen drie keer.