Spaan ziet cruciale rol voor Henderson: 'We moeten buiten de doos denken, dan heeft Ajax een kans'

Henk Spaan ziet tijdens de return tussen Aston Villa en Ajax in de achtste finales van de UEFA Conference League een belangrijke rol weggelegd voor . Voetballend moeten de Amsterdammers zeer waarschijnlijk hun meerdere erkennen in de ploeg uit Birmingham, maar Spaan denkt dat de huidige nummer vier van Engeland op een andere manier te bespelen is: trashtalk.

Het is een belangrijke, zo niet cruciale week voor Aston Villa. De formatie van coach Unai Emery verbaast dit seizoen vriend en vijand door zich in de top van de Premier League te nestelen en volop mee te doen om rechtstreekse deelname aan de Champions League. Aston Villa had in de strijd om een startbewijs voor het miljardenbal afgelopen zondag goede zaken kunnen doen, ware het niet dat het met 0-4 onderuit ging tegen West Ham United. Geen goede generale voor de return tegen Ajax dus. En dan staat drie dagen later alweer de volgende belangrijke wedstrijd op het programma.

“Aston Villa moet zaterdag (zondag, red.) tegen West Ham die niet alleen Kudus en Álvarez hebben, maar ook Lucas Paquetá en Kalvin Phillips”, schrijft Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten in Het Parool. “Villa staat nog maar een punt voor op Tottenham, met een wedstrijd meer gespeeld. Verliezen ze van West Ham, een kans die ik redelijk groot acht, wordt het halen van een Champions League-plaats steeds moeilijker. Dat geeft stress.” Dat bleek afgelopen zondag tegen Tottenham Hotspur al, toen John McGinn bij een 0-2 tussenstand een rode kaart kreeg.

“Emery, die vier keer de Europa League won, kampioen van Frankrijk werd en twee keer de Franse beker won, zei na afloop van de met 4-0 verloren wedstrijd tegen Spurs dat zijn spelers hun emoties beter onder controle moesten houden”, schrijft Spaan. “McGinn, een heethoofd van een Schot, kreeg rood. Hier zie ik een taak voor Henderson. Hij kent McGinn vast en lijkt me iemand die trashtalk beheerst als Spike Lee. We moeten buiten de doos denken: zorg dat ze rood krijgen. Dan heeft Ajax een kans.”

De heenwedstrijd tussen Aston Villa en Ajax eindigde vorige week donderdag in een 0-0 gelijkspel. De return in Birmingham begint donderdagavond om 21.00 uur. Overigens moet West Ham, komende zondag dus de tegenstander van Aston Villa, drie dagen voor de onderlinge ontmoeting in Londen ook nog vol aan de bak. De formatie van coach David Moyes moet in eigen stadion een 1-0 achterstand tegen SC Freiburg goed zien te maken. De winnaar plaatst zich voor de kwartfinales van de Europa League.