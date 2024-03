Horloge gaat af: Oranje geeft vroege voorsprong weg en verliest van Duitsland

Het Nederlands elftal heeft verloren van Duitsland. De Duitsers lieten bij vlagen uitstekend voetbal zien en maakten meer aanspraak op de overwinning dan Oranje. Oranje vloog uit de startblokken met een snelle goal van Joey Veerman. Het werd al snel gelijk na een fraaie goal van Maximilian Mittelstädt en Duitsland kwam vlak voor tijd op 2-1 door een toevalstreffer van Niclas Füllkrug waarbij de bal nipt over de lijn was.

Oranje, dat met maar liefst zeven nieuwe basisspelers startte, vloog uit de startblokken in Frankfurt en kwam al na vier minuten op voorsprong. Maximilian Mittelstädt ging in de fout door een ingooi zo in de voeten bij Memphis Depay te gooien. Depay bleef vervolgens sterk aan de bal en wist Joey Veerman te vinden die de bal beheerst tegen de touwen schoot. Heel lang kon de ploeg van Ronald Koeman niet genieten van de voorsprong. Uitgerekend Mittelstädt zorgde met een fraaie treffer al na tien minuten voor de gelijkmaker. Hij kreeg de bal voor zijn voeten op de rand van het zestienmetergebied en schoot de bal via de onderkant van de lat in de kruising.

Duitsland had de rest van de eerste helft het betere van het spel en lieten bij vlagen uitstekend positiespel zien. Zo tikte de Duitsers door de defensie heen toen Ilkay Gündogan oog in oog met Bart Verbruggen een grote kans om zeep hielp. Nederland werd gedwongen tot verdedigen, maar kwam er in de counter af en toe gevaarlijk uit. Zo werd Marc-André ter Stegen getest door een rollertje van Donyell Malen en kreeg Matthijs de Ligt een enorme kopkans.

Sterk begin tweede helft

Het Nederlands elftal had in de tweede helft een beter antwoord op het positiespel van de Duitsers. Nederland was meer in balbezit en had weinig te vrezen van de Duitsers in het eerste kwartier na rust. Oranje vergat zichzelf te belonen via grote kansen voor Tijjani Reijnders en Depay die beiden vanuit kansrijke positie over schoten.

Duitsland kwam hierna weer wat beter in de wedstrijd. Bart Verbruggen had een kwartier voor tijd een geweldige redding in huis om Jamal Musiala van scoren af te houden. Musiala kreeg een enorme kans en haalde hard uit in de korte hoek, maar Verbruggen wist zich te onderscheiden. Zo staat Koeman voor een lastige keuze aangezien ook Mark Flekken een goede indruk maakte tegen de Schotten. Even later had Verbruggen opnieuw een fraaie redding in huis, maar hij kon uit de daarop volgende hoekschop alsnog vissen. Niclas Füllkrug kreeg de bal op zijn schouder en de bal had de lijn net een paar centimeter gepasseerd voordat Verbruggen zijn hand er tegenaan kreeg. De scheidsrechter keek op zijn horloge en zag dat de doellijntechnologie een doelpunt had toegekend.

Zo verliest Nederland nipt van gastland Duitsland en heeft het nog een lange weg te gaan richting het EK. Toch kan het hoop putten uit het eerste kwartier na rust, maar het positiespel liet over het geheel nog te wensen over.