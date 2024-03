Hugo Borst vernedert Eredivisie-speler: ‘Hij is een ezel: dom en langzaam’

Hugo Borst is niet onder de indruk van . De 23-jarige centrumverdediger van Vitesse wordt zaterdagavond in De Eretribune van ESPN behoorlijk hard door de mangel gehaald door de columnist.

Vitesse verloor zaterdagavond op eigen veld met 1-2 van FC Twente. Oroz zag er niet goed uit bij het openingsdoelpunt van Ricky van Wolfswinkel: de verdediger van Vitesse leverde de bal in de vierde minuut van de wedstrijd bij het uitverdedigen slordig in bij de spits van FC Twente, die vervolgens kon scoren.

In de rust van het duel werd Oroz hard bekritiseerd door Borst. “Een soort ezel is dat: dom en langzaam”, omschreef de journalist de Kroatische stopper van Vitesse. Ook Mario Been is niet bepaald gemarcheerd van de kwaliteiten van Oroz. “Het is een hele matige Kroatische verdediger”, aldus de trainer in rust, die iets opvalt aan Oroz: “Hij wordt steeds met name in zijn rug verslagen. Hij is al niet de snelste..."

Na de openingstreffer van Van Wolfswnkel kwam Vitesse nog wel langszij doordat Robin Pröpper de bal op slag van rust in eigen doel liep. In de tweede helft liepen de Arnhemmers door een doelpunt van Joshua Brenet echter alsnog tegen een nederlaag aan.

Klik op de tekst van onderstaand bericht om doorgeleid te worden naar een video van de 0-1 van FC Twente tegen Vitesse.