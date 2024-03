Hugo Borst ziet probleemgeval bij Ajax: ‘Het gaat helemaal niet goed met hem’

Hugo Borst constateert dat John van ’t Schip het moeilijk heeft bij Ajax. De columnist stelt zaterdagavond in het televisieprogramma De Eretribune van ESPN dat het ‘helemaal niet goed gaat’ met de huidige trainer van de Amsterdamse club.

Van ’t Schip werd eind oktober door Ajax aangesteld als trainer. Hij volgde Maurice Steijn op en tekende een contract tot het einde van dit seizoen. Van ’t Schip zat destijds privé in zwaar weer, na het overlijden van zijn Daniëlle van ’t Schip enkele weken eerder. Hij besloot toch om in te stappen bij Ajax. “We weten allemaal van de intense tragiek van Danielle, die hij is verloren. Wij dachten allemaal het zijne van”, begint Borst zaterdagavond.

Artikel gaat verder onder video

“Als ik hem nu van de buitenkant observeer, dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat het heel zwaar voor hem is. Los van wat hem overkomen is met Danielle”, vervolgt de columnist. Van ’t Schip boekte in zijn eerste weken enkele verrassend knappe prestaties met Ajax, maar over het algemeen zijn de prestaties onder de maat. Zo leverden de laatste vier wedstrijden in de Eredivisie slechts twee punten op.

“Het vak van trainer is zwaar in het betaald voetbal. Als je dan ook nog eens bij zo’n club zit, wat ook nog eens zijn club is: dat is loodzwaar”, gaat Borst verder. “In combinatie met de rouw om Danielle vraag ik mij af of dit wel te dragen is voor hem, want er gebeurt zoveel. Er gaat zoveel mis. Ik kijk soms naar hem en denk dan: hij gelooft er zelf ook niet in. Hij moet soms dingen zeggen omdat hij mensen niet kan afvallen, maar inmiddels is hij ook wel spelers afgevallen. Het gaat helemaal niet goed met Ajax, dat wisten we al, maar het gaat natuurlijk ook helemaal niet goed met John van ’t Schip.”