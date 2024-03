PSV is Feyenoord te slim af en houdt Isaac Babadi in Eindhoven

heeft vrijdagmiddag zijn jawoord gegeven aan PSV en gaat zijn contract verlengen in Eindhoven, zo weet FCUpdate-presentator Mounir Boualin. Babadi, die lang heeft gewacht tot het nemen van een beslissing, tekent tot medio 2028 bij in het Philips Stadion.

Boualin weet dat PSV en Babadi er in grote lijnen uit zijn. Het is enkel een kwestie van de laatste puntjes op de i zetten, alvorens het toptalent zijn handtekening zet onder een nieuw contract in Eindhoven. Verdere details daarover worden in de loop van het weekend bekendgemaakt, maar het akkoord tussen de twee partijen is er. Het is voor PSV uitstekend nieuws, want de concurrentie in de strijd om de handtekening van Babadi was groot.

Artikel gaat verder onder video

Onder meer Feyenoord was concreet in de markt voor Babadi. 1908 meldde onlangs dat de middenvelder met Feyenoord-trainer Arne Slot heeft gesproken, maar uiteindelijk hebben de Eindhovenaren aan het langste eind getrokken. Peter Bosz kan ook na dit seizoen beschikken over de talentvolle aanvallende middenvelder.