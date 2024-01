Quilindschy Hartman hint nadrukkelijk op overstap van PSV'er naar Feyenoord

Feyenoord werd een tijd geleden gelinkt aan PSV-middenvelder , die komende zomer uit zijn contract loopt bij de Eindhovense club. Feyenoord-verdediger hint met een opmerking op Instagram nog wat meer op een mogelijke pikante overstap van de PSV'er.

Op sociale media is een foto van Babadi in het shirt van PSV te zien tijdens de wedstrijd tussen de Brabanders en Feyenoord in De Kuip. PSV trok in dat duel aan het langste eind. Hartman ging onder de foto van Babadi niet in op de nederlaag, maar op heel iets anders. Onder de foto van Babadi in De Kuip reageert de verdediger 'nieuwe osso', waarmee hij lijkt te doelen op het feit dat De Kuip het nieuwe onderkomen van Babadi moet worden in zijn nog prille voetbalcarrière.

Artikel gaat verder onder video

Onlangs maakte Feyenoord-watcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad bekend dat hij had begrepen dat de aanvallende middenvelder van PSV in de belangstelling stond van de Rotterdammers: "In de wandelgangen hoor je dat Isaac Babadi, die nog niet heeft bijgetekend bij PSV, in de belangstelling staat bij Feyenoord", zei de clubwatcher in de AD Voetbalpodcast. "Dat heb ik gecheckt bij mensen en er zou een gesprek geweest zijn tussen Slot en Babadi, maar Slot zegt dat hij die jongen nog nooit gesproken heeft", aldus Gouka.