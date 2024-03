Van Gangelen brengt negatieve stelling over Ajax en steekt als enige aan tafel hand op

Ajax kent een rumoerige voorbereiding op het thuisduel van zondagmiddag met FC Utrecht. Trainer John van ’t Schip gaf zijn spelersgroep deze week drie dagen vrij, hetgeen, gezien de belabberde vorm van de Amsterdammers, voor verbazing zorgde bij diverse fans. Ook Mario Been noemt het besluit van Van ’t Schip om zijn selectie in deze fase vrijaf te geven ‘vreemd’.

“Wat vooral vreemd is, is het moment waarop dit is gebeurd. In de eerste dagen van de week, op maandag of dinsdag bijvoorbeeld, kun je de spelers die je heel vaak gebruik hebt in de wedstrijd wat meer rust geven”, stelt Been zaterdagavond in het televisieprogramma De Eretribune van ESPN. “De jongens die wat minder gespeeld hebben, kunnen dan trainen. Zo’n Carlos Forbs bijvoorbeeld heeft extra training nodig, omdat hij niet zoveel heeft gespeeld als de basisspelers.”

Een andere tafelgast, Hugo Borst, denkt niet dat het aantal trainingsdagen van Ajax deze week veel zal uitmaken voor de uitkomst van de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. “Wat er ook gebeurt: niemand gelooft in Ajax. Als je aan de mensen vraagt wat de uitkomst van Ajax - FC Utrecht wordt, dan zegt iedereen dat FC Utrecht wint of dat het gelijk wordt”, verzekert de columnist.

Jan Joost van Gangelen speelt in op de stelling van Borst. “Dat wil ik wel eens zien”, zegt hij, waarna de presentator de mening peilt van het publiek dat aanwezig is in de studio van ESPN: “Gaat FC Utrecht winnen van Ajax? Even handen omhoog”, zegt Van Gangelen, die als enige van de tafelgasten zijn hand omhoog steekt en dus een nederlaag van Ajax voorspelt.