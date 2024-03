Jan Joost van Gangelen geeft live op televisie volstrekt onjuiste informatie over Sébastien Sansoni

Sébastien Sansoni is zaterdagavond in het GelreDome aandachtig toeschouwer bij Vitesse - FC Twente. De Fransman was in het verleden drie jaar actief bij Vitesse en heeft volgens Jan Joost van Gangelen een cultstatus in Arnhem, ‘omdat hij altijd scoorde tegen aartsrivaal NEC’. Van die stelling van de presentator is echter niets waar.

In de rust van Vitesse - FC Twente wordt er vanuit de studio van ESPN geschakeld met het GelreDome. De camera’s brengen aldaar Sansoni in beeld, tussen 2006 en 2008 drie seizoenen actief als verdediger bij Vitesse. Van Gangelen memoreert meteen aan het bijtincident waarbij de inmiddels 46-jarige Fransman in het seizoen 2006/2007 betrokken was.

Sansoni maakte toen in de stadsderby tegen NEC een bijtende beweging naar de neus van tegenstander Roy Beerens. Het incident werd niet waargenomen door de arbitrage, maar de oud-verdediger kreeg naderhand op basis van de televisiebeelden toch een schorsing van vijf wedstrijden opgelegd. “Hij was wel een goede speler”, vult analist Kees Kwakman aan.

Van Gangelen benoemt vervolgens de cultstatus van Sansoni in Arnhem. “Hij scoorde ook altijd tegen NEC, dus hij heeft daar een soort heldenstatus van de bovenste plank.” Dat Sansoni ‘altijd scoorde tegen NEC’ is overigens volstrekt onjuist: de oud-verdediger speelde in drie seizoenen tijd in totaal zeven duels tegen de aartsrivaal uit Nijmegen en was daarin geen enkele maal trefzeker.