‘Ik ga er eerlijk gezegd vanuit dat we hem na de zomer niet meer gaan terugzien bij Ajax’

Johan Inan denkt dat na de zomer geen speler van Ajax meer is. De journalist van het Algemeen Dagblad vertelt in de podcast van datzelfde medium dat de Bosniër hoogstwaarschijnlijk weinig perspectief meer heeft in Amsterdam, aangezien de concurrentie groot is op het middenveld bij de ploeg van John van ’t Schip.

Aankomende zomer staat voor de huidige nummer vijf van de Eredivisie in het teken van de grote renovatie binnen de selectie. Een van de spelers die mogelijk zijn koffers mag pakken, is Tahirovic, de man die afgelopen zomer door Sven Mislintat voor zo'n 7,5 miljoen euro werd overgenomen van AS Roma. De middenvelder heeft zijn stempel nog altijd niet weten te drukken.

Hierdoor lijkt de kans klein dat Tahirovic na de transferzomer nog speler van Ajax is. “Als je dat bij elkaar optelt, kom je al op zes à zeven man, terwijl je Kenneth Taylor en Kristian Hlynsson ook nog op de ‘8’-positie kunt zetten”, legt Ajax-watcher Inan uit in de AD Voetbalpodcast. “Ik vroeg toen al aan Van ’t Schip hoe hij dacht dit te kunnen oplossen. Nu zie je eigenlijk dat dit een soort probleem gaat worden.”

Op het middenveld heeft Ajax de beschikking over Sivert Mannsverk, Jordan Henderson, Silvano Vos, Kian Fitz-Jim, Taylor en Hlynsson. “Tahirovic is eigenlijk gezien en ik ga er eerlijk gezegd vanuit dat we die na de zomer niet meer terug gaan zien bij Ajax”, voorspelt Inan. “Of dat dan tijdelijk of permanent is, dat zal nog moeten blijken, maar duidelijk is wel dat Ajax nu een overvloed aan middenvelders heeft. Komende zomer moet daar toch echt een oplossing voor komen.”