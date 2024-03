John van 't Schip gooit roer om en verrast Ajax-supporters compleet met opstelling

Ajax-trainer John van 't Schip heeft zijn opstelling voor het uitduel tegen Sparta Rotterdam bekendgemaakt. De coach van de Amsterdammers voert een paar opvallende wijzigingen door, want onder meer Anton Gaaei en Mika Godts beginnen in de basis van Ajax. Josip Sutalo is niet fit genoeg om te beginnen, terwijl Steven Bergwijn weer tot de selectie behoort.

De basisplaats voor Godts in het uitduel tegen Sparta Rotterdam is opvallend te noemen. De Belgische buitenspeler mocht dit seizoen wel eens invallen voor de Amsterdammers, maar dat stopte abrupt nadat hij in december een blessure opliep. Inmiddels heeft het achttienjarige talent weer minuten gemaakt in Jong Ajax en is hij volgens Van 't Schip klaar om zich vanaf de aftrap te laten zien bij Ajax 1.

Verder valt op dat Ahmetcan Kaplan fit genoeg is om te starten, maar Sutalo niet. Het lijkt erop dat Ajax met Jordan Henderson of Sivert Mannsverk als centrale verdediger gaat spelen tegen Sparta, terwijl Gaaei als rechtsachter zal starten. Hato lijkt door de afwezigheid van Borne Sosa vermoedelijk als linksback aan de aftrap te verschijnen.

Goed nieuws voor de nummer vijf van de Eredivisie is dat Bergwijn terugkeert in de wedstrijdselectie. De aanvaller was lange tijd afwezig wegens een vervelende blessure, maar kan zondag invallen tegen tegen Sparta Rotterdam.



Opstelling Ajax: Ramaj; Gaaei, Henderson, Kaplan, Hato, Mannsverk; Van den Boomen, Taylor, Hlynsson, Brobbey, Godts