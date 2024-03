Perez oppert verrassende naam als nieuwe Ajax-trainer: 'Een soort tweede Arne Slot'

John van ’t Schip staat nog wel even aan het roer bij Ajax, maar de discussie over de invulling van het hoofdtrainerschap in Amsterdam is al weken in volle gang. De ene na de andere naam komt voorbij en nu heeft ook Kenneth Perez een in zijn ogen ideale kandidaat in gedachten: Dick Schreuder, het broertje van de nog vorig jaar door Ajax ontslagen Alfred Schreuder.

De Amsterdammers begonnen het huidige seizoen nog met Maurice Steijn op de bank, maar na een aantal dramatische maanden vertrok hij alweer uit de hoofdstad. Van ’t Schip werd aangesteld als interim-hoofdtrainer en loodste Ajax van de laatste naar de vijfde plaats in de Eredivisie. Ajax leek de plaatsen die recht geven op Europees voetbal weer nadrukkelijk in het vizier te krijgen, maar inmiddels lijkt de vijfde plaats het hoogst haalbare. Hoewel er nog geen duidelijkheid bestaat over wat Van ’t Schip precies gaat doen na dit seizoen, lijkt hij in elk geval niet door te gaan als hoofdtrainer.

Wie zijn vervanger moet worden? Perez denkt dat Schreuder een goede kandidaat is voor het hoofdtrainerschap bij Ajax. Schreuder degradeerde in 2022 weliswaar met PEC Zwolle naar de Keuken Kampioen Divisie, maar bracht die club een jaar later met zeer attractief voetbal weer terug naar de Eredivisie. De oefenmeester verbaasde vriend en vijand door PEC Zwolle na een succesvol seizoen te verlaten voor het Spaanse Castellón, dat uitkomt op het derde niveau. Maar óók die club laat hij goed voetballen én presteren. “Je zit nog wel even met deze selectie in je maag gesplitst. Het is lastig om van spelers met een lang contract af te komen. Daarom heb je echt een bijzondere trainer nodig die wat van deze selectie kan maken”, vertelt Perez in gesprek met Voetbal International.

En Schreuder, die in het verleden ook werkzaam was bij onder meer TSG Hoffenheim en Vitesse, is wat Perez betreft een ‘bijzondere’ trainer. “Een soort tweede Arne Slot. Ik denk dat die bestaat: Dick Schreuder. Bij PEC Zwolle heeft hij veel veranderd en spelers aanmerkelijk beter gemaakt. Thomas Beelen is daar een voorbeeld van”, stelt de Deense analist. Beelen brak vorig seizoen door bij PEC Zwolle en bekroonde zijn ontwikkeling afgelopen zomer met een overstap naar Feyenoord, waar hij inmiddels veel indruk maakt. “Dat is zijn (Schreuder, red.) verdienste geweest. Dan gaan mijn gedachten meteen weer terug naar Co Adriaanse. Die heeft ons als selectie ook individueel beter gemaakt en mooie trainers gegeven”, aldus Perez.

Toen voormalig technisch directeur Sven Mislintat Steijn aanstelde als nieuwe hoofdtrainer van Ajax, was de kritiek onder meer dat de Hagenaar nog niet eerder voor de groep had gestaan bij een topclub. Hoewel bij Schreuder de naam van een grote club nog ontbreekt op zijn cv, is Perez ervan overtuigd dat hij zou kunnen slagen bij Ajax. “Schreuder zou Ajax echt aankunnen, denk ik. Je moet soms ook wat durven als club. Natuurlijk gaan mensen hun wenkbrauwen optrekken, omdat het een trainer van Zwolle is en omdat hij nu op het derde niveau van Spanje werkt. Daarom zal je hem wel ongelofelijk veel rugdekking en macht moeten geven. Dat hij met gezag binnen kan komen bij zo’n groep”, zegt Perez, die denkt dat de nieuwe algemeen directeur van Ajax dat wel in zich heeft. “Mijn gevoel zegt dat Alex Kroes een integer iemand is die voor zijn manschappen staat. Dus dat zie ik wel voor me, ja.”