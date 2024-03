Kijkers uiten massaal dezelfde frustratie: ‘Verschrikkelijk, ik kan niet geloven wat ik zie’

Duitsland en Nederland houden elkaar na 45 minuten op een gelijkspel (1-1) in Frankfurt. Veel kijkers klagen online over het dramatische veld in het Deutsche Bank Park.

In de eerste helft viel op dat veel spelers het contact met de grasmat verloren en daardoor weggleden. Zo gleed de Duitse linksback Maximilian Mittelstädt bij het vroege openingsdoelpunt van Joey Veerman weg in zijn eigen zestien en op slag van rust overkwam Kai Havertz hetzelfde aan de overzijde.

“Het veld is erg zacht.. zie veel spelers wegglijden”, merkt oud-voetballer en analist Ronald de Boer al vroeg in de eerste helft op via X. “Hoe is het mogelijk om zo’n vriendschappelijke kraker op zo’n verschrikkelijk veld te laten spelen?”, vraagt een kijker zich af. “Ik kan niet geloven wat ik zie, letterlijk iedereen glijdt uit.”

In de rust beklaagde analist Rafael van der Vaart zich bij de NOS over het veld: “Het is dramatisch. Je zag iedereen wegglijden, zelfs met metalen pinnetjes. Dit is een schaatsbaan”

Ook veel andere kijkers beklagen zich over de staat van het veld.