Tweevoudig Oranje-international vertelt kostelijke anekdote over Theo Janssen: 'Heerlijk, hij is zo puur'

heeft tijdens het programma Fresia & Milan Parkeren de Bus een heerlijke anekdote over Theo Janssen gedeeld. Toen van Wolfswinkel voor het eerst op pad was met Oranje, liet Janssen zich op een voor hem typische manier zien.

De eerste interland van de huidige spits van FC Twente was in 2010 tegen Oekraïne (1-1). "Ik was er voor het eerst bij. Theo Janssen vergeet ik nooit meer. Ik hoorde: 'Over vijf minuten gaan we naar buiten en beginnen we met de warming-up'." Van Wolfswinkel vervolgt lachend: "Toen zag ik Theo een peukje pakken en de catacomben in lopen!"

De spits genoot van het karakter van Janssen. "Heerlijk, dat was Theo. Theo is Theo. Dit kreeg je zoals hij is. Heel puur." Beide spelers begonnen aan de wedstrijd, Van Wolfswinkel werd in de 70ste minuut gewisseld. Laatstgenoemde speelde uiteindelijk in totaal twee interlands voor Oranje, waarin hij niet tot scoren kwam. Janssen kwam tot vijf interlands. De middenvelder scoorde niet in deze wedstrijden, maar leverde wel een assist af.