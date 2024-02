Van Wolfswinkel overwoog vertrek bij FC Twente: 'Dan ga je twijfelen'

heeft overwogen om afgelopen transferperiode te vertrekken bij FC Twente. De geroutineerde spits was in de eerste seizoenshelft doorgaans tweede keus achter , nadat de Costa Ricaan zijn veelbesproken transfer naar Spartak Moskou maakte trok de club met een nieuwe geduchte concurrent voor Van Wolfswinkel aan.

Voor de winterstop gunde Twente-trainer Joseph Oosting slechts twee keer een basisplaats in de Eredivisie aan Van Wolfswinkel. Afgelopen zaterdag mocht de spits voor de derde keer dit seizoen vanaf de aftrap meedoen in de competitie; tegen RKC Waalwijk beloonde hij dat vertrouwen door de openingstreffer aan te laten tekenen. Ruim tien minuten voor tijd werd hij naar de kant gehaald, waarna zijn vervanger Boadu direct de 2-0 voor zijn rekening nam en even later ook een grote rol had in de 3-0 van Younes Taha.

Van Wolfswinkel geeft tegenover Voetbal International aan dat hij heeft overwogen om zijn heil deze winter elders te gaan zoeken: "Heb ik wel over nagedacht. Mensen beginnen altijd over leeftijd, maar ik heb nog steeds heel veel drive en passie voor het voetbal. Als je niet de minuten krijgt die je eigenlijk wil, dan is dat soms best lastig. En dan ga je twijfelen, puur op voetbal gebaseerd", laat de spits optekenen. Er was bovendien interesse van andere clubs, maar toch besloot hij naar eigen zeggen nog vóór het vertrek van Ugalde dat hij het seizoen zou afmaken in Enschede: "Het gaat nu hartstikke goed. Zolang ik plezier heb en fit blijf, wil ik doorgaan."

'Gunnen we hem allemaal'

Het vertrek van Ugalde naar Rusland leidde tot een golf van kritiek op zowel FC Twente als de speler, gezien de oorlog in Oekraïne. Van Wolfswinkel zegt daar begrip voor te hebben, maar ziet ook een andere kant aan het verhaal: "Ik denk dat veel Nederlanders sommige dingen nooit gaan begrijpen. Als je weet wat er leeft bij Zuid-Amerikanen: zij voetballen niet alleen voor zichzelf of hun eigen bankrekening. Ze willen voor hun hele familie zorgen. Vanuit die invalshoek kan ik zijn beslissing respecteren", zegt hij over het vertrek van zijn directe concurrent. Bovendien looft hij de manier waarop Ugalde zich heeft opgesteld: "Nooit dwarsgelegen, ook niet in de periode dat hij niet speelde. Als hij deze stap wil zetten, dan gunnen wij hem dat allemaal. We herinneren hem zoals hij hier was, en dat beeld is positief", aldus Van Wolfswinkel.