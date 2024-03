Kraay: 'Ik zal wel gek zijn, maar hij had geen vrij moeten krijgen bij Ajax! Je moet met hem trainen'

Ajax kende een rustige trainingsweek: maandag, dinsdag en vrijdag was er geen groepstraining. John van ’t Schip was wel aanwezig op de club, maar gaf de spelers vrijaf. Zondagochtend legt Hans Kraay junior bij Goedemorgen Eredivisie uit waarom de trainer daarvoor koos.

Van onwil bij Van ’t Schip was in ieder geval geen sprake, verduidelijkt Kraay. “Het is echt niet zo dat John van ’t Schip zin had om drie dagen te padellen met z’n vrienden. Hij is al die dagen op de club geweest met zijn assistenten. Als je toch op de club bent, dan kun je ook trainen”, weet de oud-voetballer. “Hij heeft ongetwijfeld gedacht: dit is het beste voor onze groep. Maar een ploeg die weinig vertrouwen heeft snakt ook wel naar een trainer waar lekker mee getraind wordt, die complimenten geeft, lekker kort afwerken, kleine partijtjes spelen, dat kun je ook in veertig minuutjes doen. Daarna lekker masseren, even zeggen: ‘Ik houd van jullie jongens, we gaan het zondag doen.’”

Niet alle spelers zullen blij zijn geweest met de vrije dagen, denkt Kraay. “Ahmetcan Kaplan, Branco van den Boomen en Jordan Henderson, die terug zijn bij Ajax na blessures, die willen best wel trainen. Die hoeven niet over de kling gejaagd te worden, maar daar kun je wel mee aan de gang.” Vrijdag waren meerdere spelers wél op trainingscomplex De Toekomst te vinden, ondanks hun vrije dag. Kaplan en Henderson waren inderdaad aanwezig, Van den Boomen niet.

Anton Gaaei, die vorige week vroeg werd gewisseld tegen AZ, was er niet bij. Volgens Kraay zou het echter wel goed zijn als de technische staf van Ajax hem onder handen neemt. “Ik zal wel gek zijn, maar dat maakt me niet uit. Hij is natuurlijk flink op z’n nummer gezet. Eerst door Maurice Steijn, nu door Van ’t Schip. Wat is er fijner dan tegen die jongen te zeggen: ‘We gaan even samen trainen, voorzetjes doen…’ Hij heeft vrij gekregen, maar ik denk dat hij niet thuis moet revalideren in z’n hoofd. Hij moet gewoon lekker met een trainer en de bal aan de slag.” Zondag speelt Ajax om 12.15 uur thuis tegen FC Utrecht.