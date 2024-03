Krankzinnige beelden uit Turkije: Trabzonspor-fans vechten met Fenerbahçe-spelers

Bizarre gebeurtenissen na de wedstrijd tussen Trabzonspor en Fenerbahçe. Vele supporters kwamen op het veld en joegen de spelers van Fenerbahçe op. Te zien was dat minstens één supporter een poging deed om een speler een trap te geven. Ook leek een speler van Fenerbahçe een klap uit te delen aan een Trabzonspor-fan, nadat hij er zelf een ontweek.

"Er werd er één geschopt. Zag je dat? Die speler", roept Ronald de Boer verbaasd uit bij het zien van de beelden op Ziggo Sport. "Tering, hé. Oh, oh, oh. We hebben het weleens over maatregelen in Nederland, maar ook hier geldt: als je direct had gestaakt, dan wordt er de volgende keer waarschijnlijk ook wat beter nagedacht. Je moet op een gegeven moment wel een lijn getrokken."

De wedstrijd werd gedurende de tweede helft al geteisterd door ongeregeldheden, maar werd wel afgemaakt. Supporters van Trabzonspor gooiden allerlei voorwerpen op het veld, waardoor de wedstrijd meermaals kortstondig werd stilgelegd. Dusan Tadic werd eenmaal geraakt door een voorwerp.

Het waren met name volle bekers die voortdurend op het veld werden gegooid Dat gebeurde bij een 0-2 voorsprong voor Fenerbahçe. Het gefrustreerde Trabzonspor-publiek wierp op een gegeven moment ook vuurwerk op het veld. Trabzonspor kwam terug tot 2-2, maar na de 2-3 van Michy Batshuayi juichten de spelers van Fenerbahçe richting het vijandige publiek. "Dit zat er wel aan te komen. Die Fenerbahçe-spelers wilden wel even laten blijken hoe blij ze waren. Terecht ook, vond ik", aldus De Boer.