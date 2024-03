Krankzinnige tussenstand in Bundesliga: 0-5 na 29 minuten (!) voetbal

FC Augsburg heeft geen idee wat het meemaakt op bezoek bij Bundesliga-hekkensluiter SV Darmstadt 98. Na 29 minuten voetbal staat de nummer elf van Duitsland op een 0-5 (!) voorsprong. Ongekende weelde voor de ploeg van Jess Thorup, die in de hele maand februari in totaal slechts vijf doelpunten wist te produceren.

Al na twee minuten spelen brak Phillip Tietz de ban namens de bezoekers. Tien minuten later was het de beurt aan voormalig FC Twente-middenvelder Fredrik Jensen, die de 0-2 op het bord zette. Via Ermedin Demirovic (twee keer) en Ruben Vargas stond het nog vóór het eerste halve uur al 0-5 voor FC Augsburg.

De ploeg heeft daarmee na een half uur voetbal in de maand maart al even vaak gescoord als in de hele maand februari. De admin van het X-account van Augsburg strooit met een aantal grappige tweets. De beheerder van het account van Darmstadt probeert er op hun manier ook nog wat van te maken. Degene vraagt zich af of iemand nog een goed filmadvies voor hem in de aanbieding heeft.