Makkelijke avond voor Sparta op Het Kasteel: ruime zege op Fortuna Sittard

Fortuna Sittard is slecht begonnen aan de hervatting van de Eredivisie. Het verloor met 4-0 uit bij rechtstreekse concurrent Sparta Rotterdam. Tobias Lauritsen was met twee doelpunten de grote man in de wedstrijd waar de tegenstander er niet aan te pas kwam.

In de eerste helft was Sparta overduidelijk de bovenliggende partij. Fortuna Sittard kwam er nauwelijks aan te pas en kreeg nauwelijks kansen. Ook voor de Rotterdammers waren de kansen schaars, maar het betere team wist wel te scoren. In de 28e minuut kopte Arno Verschueren de 1-0 binnen in de verre hoek. In een verder vrij saaie eerste helft viel nog één moment op: Arno Verschueren kreeg uit een latere corner de kans om precies op dezelfde manier in te koppen, maar deze bal werd van de lijn gehaald.

Artikel gaat verder onder video

Na de pauze kreeg Sparta wat meer tegenstand van de ploeg van Danny Buijs, maar wist zelf weer te scoren. In de 58e minuut schoot Tobias Lauritsen de voorzet van Djevencio van der Kust binnen. Het was voor de Noorse spits zijn eerste goal sinds anderhalve maand. Toen wist hij tweemaal te scoren tegen stadsgenoot Excelsior.

Fortuna probeerde met kansen voor Kaj Sierhuis en Alen Halilovic nog wat terug te doen, maar ook in de tweede helft zat er geen comeback meer in. Een opvallend moment was nog de shirtwissel van Ragnar Oratmangoen. Hij had per ongeluk het shirt van Justin Lonwijk aangetrokken in de rust en moest van de arbitrage toch echt zijn eigen nummer 34 dragen. Dit hoogtepunt aan Limburgse zijde geeft wel aan dat het een gemakkelijke avond was voor Sparta.

Dat werd nog eens bevestigd toen Lauritsen vlak voor tijd de bal in zijn voeten kreeg dankzij een misser van Rodrigo Guth. Hij schoot eenvoudig binnen scoorde dus wederom tweemaal. Camiel Neghli kon even later tekenen voor de 4-0 eindstand uit een snelle tegenaanval.

Na de overwinning voor de Spartanen komen Sparta en Fortuna op een gelijk aantal punten te staan. Sparta stijgt een plek dankzij het betere doelsaldo en staat dus negende. De negende plek geeft hoogstwaarschijnlijk recht op de play-offs voor Europees voetbal. Dit hangt af van de uitkomst van de bekerfinale en de eindklassering van N.E.C. in de Eredivisie. De winnaar van de play-offs komt uit in de tweede voorronde van de UEFA Europa Conference League.

Aankomende dinsdag staat er voor beide ploegen een duel met één van de Gelderse Eredivisieploegen op het programma. Sparta speelt uit bij Vitesse. Fortuna mag thuis aantreden tegen N.E.C.