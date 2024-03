Man van acht goals en drie assists bij PSV staat er goed op: ‘Italië of Engeland kan een optie zijn’

Het is niet uitgesloten dat (26) in de toekomst nog een buitenlands avontuur aangaat. De aanvallende middenvelder heeft het momenteel weliswaar hartstikke naar zijn zin bij PSV, maar lijkt een herkansing buiten de eigen landsgrenzen nog niet uit zijn hoofd te hebben gezet. Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad schrijft op basis van bronnen rond de speler dat de competities in Italië of Engeland ‘eventueel nog een optie kunnen zijn’.

Til vervulde in het seizoen 2021/22 nog een belangrijke rol in het Feyenoord dat in de Conference League de finale haalde (1-0 verlies tegen AS Roma). De Rotterdammers hadden hem na dat seizoen maar wat graag definitief overgenomen van Spartak Moskou, maar de aanvallende middenvelder stapte over naar PSV. Met dertien doelpunten en vijf assists in 46 wedstrijden in alle competities was Til vorig seizoen al een belangrijke speler voor PSV en dat is in de huidige jaargang niet anders. Na 29 duels staat de teller op acht goals en drie assists, maar het belang van de middenvelder voor het elftal van trainer Peter Bosz gaat verder dan de statistieken.

Artikel gaat verder onder video

“Het woord ‘bananenschil’ is sinds dit jaar onlosmakelijk verbonden met Til. Totaal niet badinerend bedoeld, want het is eerder een vorm van waardering”, schrijft Elfrink woensdag in het Eindhovens Dagblad. Volgens de clubwatcher is de aanvallende middenvelder dit seizoen ‘regelmatig beslissend’ in ‘kleine wedstrijden’ waarin topploegen nog weleens onverwacht puntenverlies willen lijden. “Til speelt niet altijd vanaf de aftrap bij PSV en kan knorren als hij geen basisplek heeft, maar lijkt alles vergeten zodra er gras onder zijn voeten ligt. Dit seizoen blijkt hoe goed het voetbal van Bosz hem ligt en hoe irritant hij voor een tegenstander kan zijn. Door razendsnel druk te zetten en veel energie te leggen in het afjagen van zijn concullega’s, verstoort de PSV’er de opbouw aan de andere kant.”

Elfrink schrijft dat het scorend vermogen van Til daarnaast ‘een dikke plus’ is voor PSV. De vijfvoudig Oranje-international scoorde in 75 wedstrijden in Eindhovense dienst 21 keer. Als speler van AZ wist hij ook al makkelijk het doel te vinden (28 goals in 96 duels), waarmee hij in de zomer van 2019 een transfer naar Spartak Moskou verdiende. De Russen betaalden liefst achttien miljoen euro aan AZ om Til over te nemen, maar zijn eerste buitenlandse avontuur werd geen succes. Ook een uitleenbeurt aan SC Freiburg bracht niet waarop werd gehoopt, waarna Til in 2021 terugkeerde naar Nederland en na zijn dienstverband bij Feyenoord speler werd van PSV.

“Of hij nog een lange periode bij PSV blijft?”, schrijft Elfrink. “Het contract van Til loopt sowieso nog twee seizoenen door. Bronnen rond hem denken dat de competities in Italië of Engeland misschien nog een optie kunnen zijn in de verdere toekomst, maar geven ook aan dat hij PSV niet zomaar meer gaat verlaten. Til heeft al buitenlandse avonturen op zijn palmares en lijkt terug in Nederland weer naar zijn beste niveau toegegroeid. Eerst bij Feyenoord, nu bij PSV”, zo leest het. Tot speelminuten in het Nederlands elftal leidden zijn prestaties bij PSV overigens nog niet. Til droeg tot op heden vijf keer het shirt van de nationale ploeg, voor het laatst op 8 juni 2022 in de uitwedstrijd tegen Wales in de Nations League. Valentijn Driessen noemde de PSV’er na zijn optreden tegen Feyenoord nog een serieuze optie voor Ronald Koeman.