Memphis Depay aangewezen als zondebok bij NOS: 'Hij staat gewoon te slapen'

Pierre van Hooijdonk is niet te spreken over de rol van Memphis Depay bij de 1-1 van Duitsland tegen Nederland. De analist van de NOS zag dat Depay een mislukte poging deed om het afstandsschot te blokkeren.

“Dit is een momentje waar Memphis staat te slapen”, zegt Van Hooijdonk in de pauze van de wedstrijd. “Hij loopt met zijn rug van de situatie weg. De afstand was te groot. Mittelstädt schiet ‘m geweldig binnen.” Het geplaatste schot in de linkerbovenhoek bleek ook doelman Bart Verbruggen te machtig, nadat Joey Veerman de score had geopend voor Oranje.

Artikel gaat verder onder video

Over het geheel bezien komt Depay niet voldoende in zijn spel, merkt Van Hooijdonk. De spelers van Duitsland legden hem gaandeweg de eerste helft aan banden. “Hij komt heel veel in de bal. De Duitsers moesten in het begin even kijken wie ze moesten oppakken. Memphis stond vrij en kon zo twintig meter oversteken. Er waren momenten dat we zo een extra middenvelder creëerden. Maar op een gegeven moment kreeg Andrich het door en dekte hij voortdurend door op Memphis, die dat niet leuk vond.”

Volg de wedstrijd tussen Duitsland en Nederland in ons liveverslag!

“Memphis kwam veel te diep, vind ik. Hij moet eigenlijk in de rug van de controlerende middenvelders aan de bal komen”, zegt Van Hooijdonk. Tafelgenoot Rafael van der Vaart is goed te spreken over het spel van Duitsland. “Ik vond het wel indrukwekkend wat Duitsland af en toe liet zien in de combinatie. De 1-1 was ook een geweldige goal.”

🚨 GOAL | Germany 1-1 Netherlands | Mittelstadt



WHAT A GOAL FROM MITTELSTADT !!!!!pic.twitter.com/4BwjuYw9rM — Tekkers Foot (@tekkersfoot) March 26, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Walging om Memphis in catacombe: ‘Wat een afgang! Erger dan het broodje kroket van Kramer’

Memphis Depay heeft vlak voor de aftrap van het oefenduel met Schotland (4-0) voor frustratie gezorgd bij voetbalminnend Nederland.