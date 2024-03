NOS aangepakt om artikel over Ahmetcan Kaplan: ‘Een lachwekkend bericht, heel zielig’

Een artikel van de NOS over is bijzonder slecht ontvangen op social media. Veel voetbalvolgers verwijten de publieke omroep de lyrische toon waarmee zaterdag wordt bericht over de Turkse centrumverdediger van Ajax.

Kaplan blonk afgelopen donderdag uit in het Conference League-duel van Ajax met Aston Villa (0-0), nadat hij vorig weekend ook al verdienstelijk speelde in de Eredivisie tegen FC Utrecht (2-0 overwinning). De 21-jarige stopper werd daarna overladen met complimenten en ook de NOS wijdt dit weekeinde een uitgebreid artikel over zijn ontwikkeling.

De NOS pakt zaterdag op zijn website uit met een lyrisch artikel over Kaplan en heeft voor het stuk onder anderen journalist Mehmet Demircan van de Turkse sportkrant Fanatik geïnterviewd. ‘‘Tijger’ Kaplan brengt al na twee duels rust bij Ajax: ‘Stille jongen, keiharde verdediger’’ luidt de kop boven het artikel dat vol superlatieven staat.

Veel voetbalvolgers vinden de superlatieven van de NOS voor Kaplan echter overdreven, zo blijkt uit de vele reacties onder een bericht op X dat door de omroep werd geplaatst over het desbetreffende artikel. “Fijn om te zien dat fanboys op de nationale sportredacties weer wat kleur op de wangen krijgen”, schrijft iemand bijvoorbeeld cynisch. Een ander verzucht: “Twee wedstrijden… Twee… En hij is alweer de verlosser.” Andere reacties luiden: “Dit is wel heel zielig”, “wat gênant dit” en “wat een overdreven gedoe”.