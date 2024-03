NOS acht terugkeer Egbers niet mogelijk: ‘Deel collega’s dreigde weg te blijven’

Tom Egbers lijkt een terugkeer bij de NOS langzaam maar zeker uit zijn hoofd te moeten zetten. Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat de televisiepresentator in opspraak kwam na beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag. Egbers spande een kort geding aan tegen zijn werkgever in de hoop snel weer aan het werk te kunnen, maar de NOS stelt dat een rentree ‘niet mogelijk’ is vanwege ‘de onrust rond zijn persoon op de redactie’.

Egbers raakte vorig jaar in opspraak nadat uit een artikel van de Volkskrant bleek dat hij zich volgens verschillende medewerkers van NOS Sport schuldig had gemaakt aan intimidatie en pestgedrag. Egbers zou een collega hebben geïntimideerd waarmee hij jarenlang een affaire had gehad. De destijds 48-jarige Egbers zoende destijds meermaals met een 22-jarige stagiaire. Zij bleef na haar studie bij NOS Sport werken en werkte samen met Egbers aan het programma Andere Tijden Sport. Aan de affaire kwam na drie jaar een einde en nadien merkten meerdere collega’s dat Egbers de vrouw ‘pestte’ en ‘intimideerde’.

Artikel gaat verder onder video

Na het verschijnen van het artikel in de Volkskrant legde Egbers zijn werkzaamheden bij NOS Sport naast zich neer. Volgens de directie van de NOS gebeurde dat in ‘goed overleg’ en zou Egbers ‘enkele maanden’ niet te zien zijn op televisie. De hoofdredactie van de omroep stapte naar aanleiding van de ontstane commotie op. Egbers zou niet de enige werknemer zijn die zich schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Vorige week kwam naar buiten dat Egbers een kort geding heeft aangespannen tegen de NOS in de hoop zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen.

Dat lijkt er echter niet in te zitten. Volgens de advocaat van de NOS, Saskia Le Noble, heerst op de redactie ‘onrust’ over een mogelijke terugkeer van Egbers. “Een deel van de collega’s dreigde weg te blijven als hij zou worden ingezet. Dat Egbers niet werd ingezet, kwam niet vanwege concrete verwijten, maar vanwege de onrust rond zijn persoon op de redactie”, wordt Le Noble geciteerd door het Algemeen Dagblad. “Als Egbers eerder ruimte had gegeven aan het idee dat werknemers zich door hem onveilig hebben gevoeld… Dan was een terugkeer van Egbers naar de redactie wellicht een mogelijkheid geweest.” De NOS verwijt Egbers een gebrek aan zelfreflectie te hebben. “De impact die een positie als presentator meebrengt lijkt Egbers niet te zien”, zo klinkt het.

Volgens de advocaat van de presentator, Joost Quant, heeft hij een ‘ingewikkeld’ jaar achter de rug. “Er is geen enkele formele klacht ingediend of melding gedaan waar Tom zich tegen kon verwerken. Tom wordt onevenredig hard getroffen: hij is geen gewone werknemer. Als Tom op non-actief wordt gesteld, dan is heel Nederland daarvan op de hoogte.” Quant vindt het opmerkelijk dat Egbers per 11 maart vorig jaar door de NOS toegang tot zijn werkplek is ontzegd, niet in de laatste plaats omdat hij er al tientallen jaren in dienst is en er geen concrete voorbeelden worden gegeven. Egbers heeft bovendien het gevoel dat hij ‘aan het lijntje’ wordt gehouden. “Daar sta je dan na 40 jaar werken en na één jaar thuiszitten. Kunt u zich de emotie voorstellen? Het is nu tijd om daad bij het woord te voegen”, zo klinkt het.