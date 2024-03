Onderzoekers verrast door PSV-fans: 'Ze vonden het een bijzonder hoog percentage'

PSV heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de sociale impact van de club. Daaruit blijkt onder meer dat de club voor ruim een op de vijf mensen in de regio een essentieel onderdeel uitmaakt van het leven.

Volgens het Eindhovens Dagblad wilde de directie van PSV de sociale waarde van de club beter in kaart brengen, 'om de betekenis van de club nog eens goed te kunnen duiden'. Sinds de komst van hoofdsponsor Brainport richt de club zich nog nadrukkelijker op het vertolken van een verbindende rol in de regio richting bedrijven, ondernemers en particulieren. Via partner Markteffect werden 800 willekeurige mensen in de regio Zuidoost-Brabant – goed voor ruim 803.000 inwoners - ondervraagd over de rol die PSV in hun leven speelt.

Artikel gaat verder onder video

Van de ondervraagden gaf 22 procent aan dat PSV een essentieel onderdeel uitmaakt van hun leven. Commercieel directeur Frans Janssen vindt dat een mooi resultaat. “Wie kan daarop bogen? Het lijkt misschien niet zoveel, maar voor meer dan 170.000 mensen in deze regio blijkt PSV dus een belangrijk deel van hun leven. Dat vonden de onderzoekers ook bijzonder veel. In de corona-tijd hebben we even gezien wat het bet betekende toen het betaald voetbal wegviel. Dat was voor velen een verarming van hun sociale leven.”

Andere resultaten spreken ook in het voordeel van PSV. Zo vindt 66 procent dat de club de regionale saamhorigheid versterkt en vindt een ruime meerderheid dat PSV diversiteit stimuleert en een inclusieve samenleving bevordert. “Het voetbal wordt weleens gezien als lastig, maar is voor heel veel mensen een bindmiddel en onmisbaar voor hun sociale contacten. Dat is voor ons een aansporing om op de huidige weg verder te gaan”, aldus Janssen.