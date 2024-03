Teleurstelling voor Vandaag Inside: 'Dit is vermoedelijk sinds mei 2022 niet meer voorgekomen'

De kijkcijfers van de vrijdaguitzending van Vandaag Inside hebben flink te lijden onder het feit dat het Nederlands elftal tegelijkertijd het oefenduel met Schotland afwerkte. Op de SBS-talkshow stemden 'slechts' 791.000 kijkers af, meldt kijkcijfergoeroe Tina Nijkamp op Instagram. Bovendien stond het programma niet in de top-tien van (lineair) best bekeken programma's van de vrijdagavond, iets dat volgens Nijkamp 'vermoedelijk' sinds mei 2022 niet meer was voorgekomen.

Vandaag Inside trekt over het algemeen meer dan een miljoen kijkers, maar Nijkamp meldt in haar Instagram Stories dat het er vrijdag minder dan 800.000 waren en dat de talkshow in de leeftijdscategorie 25-54 jaar een marktaandeel van 12,9 procent had. Daarmee lijkt de talkshow vooral te lijden hebben gehad onder Nederland -Schotland: op het oefenduel stemden 1.442.000 kijkers af, waarmee de wedstrijd na het NOS Journaal (1.680.000 kijkers) het best bekeken programma van de vrijdagavond was.

"SBS6 heeft weleens betere avonden gekend", schrijft Nijkamp dan ook. De voormalig programmadirecteur van diezelfde zender schrijft dat Het Jaar van..., dat voor VI wordt uitgezonden, met 282.000 kijkers en een marktaandeel van 6,5 procent eveneens matig scoorde. Bovendien werd VI vanaf 21.30 uur afgetroefd door Een Huis Vol Emigreert, dat tegelijkertijd op NPO1 te zien was en met 870.000 kijkers een marktaandeel van 19,8 procent scoorde. "Niet VI, maar Een Huis Vol Emigreert is dus het beste alternatief voor het voetbal", concludeert Nijkamp.

Bovendien staat VI met vrijdagavond niet bij de tien (lineair, dus rechtstreeks) best bekeken programma's: EenVandaag bezet de tiende plaats met 807.000 kijkers, zestienduizend meer dan Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp er wisten te trekken. "VI dus niet in de lineaire top-tien. Dat is heel lang geleden, ik vermoed sinds mei 2022, niet meer voorgekomen", schrijft Nijkamp.