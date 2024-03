Oranje krijgt duidelijkheid over derde opponent: zo werken de play-offs voor het EK

Frankrijk, Oostenrijk en? Het Nederlands elftal krijgt de komende dagen eindelijk duidelijkheid over de tegenstander in de eerste groepswedstrijd op het Europees Kampioenschap in Duitsland. De play-offs voor de laatste startbewijzen voor het eindtoernooi gaan donderdagavond van start. Welke landen strijden om deelname en hoe zien die play-offs er precies uit?

Deelnemende landen

Er zijn nog drie startbewijzen voor het EK in Duitsland te verdelen. Twaalf landen zijn daarvoor nog in de race: Polen, Estland, Wales, Finland, Bosnië-Herzegovina, Oekraïne, Israël, IJsland, Georgië, Luxemburg, Griekenland en Kazachstan. Het Nederlands elftal houdt vooral de verrichtingen van de eerste vier landen in de gaten. Polen, Estland, Wales of Finland wordt de tegenstander in de eerste EK-wedstrijd van Ronald Koeman en zijn manschappen.

Wie speelt tegen wie?

De deelnemende landen aan de play-offs zijn onderverdeeld in drie trajecten van elk vier ploegen. In elk traject zijn er twee halve finales en een finale. De winnaar van de eindstrijd plaatst zich voor het EK in Duitsland. Pad A levert de eerste tegenstander van Oranje op. Daarin speelt Polen in de halve finale tegen Estland en neemt Wales het op tegen Finland.

Pad B bestaat uit Bosnië-Herzegovina, Oekraïne, Israël en IJsland, pad C wordt doorlopen door Georgië, Luxemburg, Griekenland en Kazachstan.

Programma halve finales

De halve finales worden donderdagavond gespeeld. De wedstrijden beginnen allen om 20.45 uur Nederlandse tijd. Israël speelt het duel met IJsland wegens de oorlog met Hamas in Boedapest. Mocht Oekraïne ten koste van Bosnië-Herzegovina de finale halen, dan speelt het de finale tegen de winnaar van Israël - IJsland in Wroclaw (Polen).

Halve finales:

Pad A

Polen - Estland

Wales - Finland

Pad B

Bosnië-Herzegovina - Oekraïne

Israël - IJsland

Pad C

Georgië - Luxemburg

Griekenland - Kazachstan

Wanneer zijn de finales?

De winnaars van bovenstaande ontmoetingen strijden in drie finales om de laatste startbewijzen voor de eindronde in Duitsland. De finales staan gepland voor dinsdag 26 maart.

De winnaar van pad B neemt het in Duitsland op tegen Roemenië, Slowakije en België. Het land dat pad C als winnaar besluit treft Turkije, Portugal en Tsjechië.