Oranje speelt uitzwaaiwedstrijden in De Kuip: tegenstander uit Noord-Amerika en Europa

Het Nederlands elftal sluit de oefencampagne voor het EK af met wedstrijden tegen Canada en IJsland. De ontmoeting met Canada vindt plaats op donderdag 6 juni en die met IJsland op maandag 10 juni, daags voordat Oranje naar Duitsland reist. Beide duels beginnen om 20.45 uur en worden gespeeld in De Kuip in Rotterdam.

De KNVB maakt het oefenprogramma donderdagmiddag bekend in een persbericht. Het Nederlands elftal kwam maar eenmaal eerder uit tegen Canada. In aanloop naar het WK in 1994 troffen de ploegen elkaar op 12 juni in het Varsity Stadium in Toronto. Oranje, met captain Ronald Koeman in de gelederen, troefde het gastland met 0-3 af. De doelpunten kwamen op naam van Dennis Bergkamp, Marc Overmars en Frank Rijkaard.

IJsland, dat in maart nog via de play-offs -samen met Israël, Oekraïne en Bosnië en Herzegovina- strijdt om een ticket naar de Europese eindronde, was niet eerder Oranjes oefentegenstander. Wel speelden de ploegen twaalfmaal eerder tegen elkaar, maar dat waren EK- dan wel WK-plaatsingsduels. Van het dozijn wedstrijden won Nederland er negen, IJsland twee en eenmaal eindigde het duel onbeslist.

