Oranje-speler hard aangepakt om zwak spel: ‘Bij een grote club gaat hij niet veel spelen’

heeft in de openingsfase van het oefenduel van het Nederlands elftal met Schotland nog maar weinig indruk gemaakt. Onder anderen oud-prof Willie Overtoom is kritisch op de middenvelder van Feyenoord.

Wieffer kan vanavond enigszins verrassend rekenen op een basisplaats. De Feyenoorder vormt het middenveld van Oranje samen met Georginio Wijnaldum en Tijjani Reijnders, maar wist in de eerste twintig minuten nog niet te overtuigen.

Onder andere Overtoom, oud-speler van onder meer AZ en Heracles Almelo, uit op X zijn twijfels over de capaciteiten van Wieffer. “Wieffer, prima speler voor en bij Feyenoord maar ik zie (nog) niet wat iedereen in hem ziet. Moet de juiste keuze gaan maken want bij een grote club gaat hij denk ik niet veel spelen”, schrijft Overtoom, die van mening is dat 'de tijd van het uitproberen nu wel voorbij is' voor bondscoach Ronald Koeman.



Ook commentator Arman Avsaroglu van de NOS was in de openingsfase kritisch op het spel van Wieffer. Zo constateerde Avsaroglu in de dertiende minuut dat de middenvelder ‘het moeilijk heeft in de openingsfase’, nadat hij zich bijna verslikte in de jagende Ryan Christie.