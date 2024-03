Ajacied werd al in kennismakingsgesprek 'geschoffeerd': 'Wat zijn dat voor eikels?'

Maurits Hendriks verlaat de Ajax-directie al na anderhalf jaar. De oud-topman van de NOC*NSF werd in zijn dienstverband in Amsterdam vanaf moment één bekritiseerd, zo blijkt uit een uitgebreide reconstructie die het Algemeen Dagblad zaterdagochtend publiceerde.

Hendriks presenteerde zich als ‘Chief Sports Officer’ tijdens zijn kennismakingsgesprek in het najaar van 2022 met bestuurders van de vereniging Ajax. Van een warm welkom was allesbehalve sprake. “Die nieuwe functie roept kritiek op bij zijn gesprekspartners. Ajax is een voetbalclub, toch geen algemene sportvereniging?”, schrijft het AD.

“Hij werd echt geschoffeerd. Ik snap wel dat hij dacht: wat zijn dat voor eikels?”, herinnert een aanwezige zich. Zo waren er dus vanaf moment één grote twijfels over de rol van Hendriks binnen Ajax. “Hij mag geboren en getogen Amsterdammer zijn, ervaring in het voetbal heeft hij niet, laat staan een achtergrond bij Ajax. Er zijn mensen voor minder afgeserveerd bij de club”, valt er te lezen in het AD.

Hendriks is sinds 1 maart niet meer werkzaam bij Ajax. De voormalig hockeytrainer en chef d'equipe van NOC*NSF had in Amsterdam nog een contract tot het einde van het jaar, maar uit een spoedoverleg met de Raad van Commissarissen van de Amsterdamse crisisclub bleek een vertrek de beste optie.