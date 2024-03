Peter Bosz accepteert cadeau van Tom Staal, maar maakt er nog geen gebruik van

Peter Bosz heeft een cadeau in ontvangst genomen op de persconferentie na de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord. Van het programma Veronica Offside kreeg de trainer van PSV een sigaar aangeboden.

In de aanloop naar de wedstrijd kondigde Bosz aan dat hij een sigaar zou opsteken als PSV de voorsprong op Feyenoord zou uitbreiden naar tien punten. "Als we zondag winnen dan zijn we nog geen kampioen, maar dan steek ik wel een dikke sigaar op."

Artikel gaat verder onder video

PSV slaagde er echter niet in om te winnen: het werd 2-2 in Eindhoven. De marge bleef tienb punten. Bosz is dan ook niet van plan om de aangeboden sigaar aan te steken. “Ik steek geen sigaar op, want die moet je verdienen”, zei hij tegen journalist Tom Staal van Veronica. Wel was hij blij met het cadeau. "Het is een heel mooie sigaar."

Bosz snapt dat aanwezige journalisten hem alvast willen feliciteren met de titel. "Jawel, dat snap ik wel. Daar kan ik allerlei oneliners op loslaten. Als we altijd beginnen zoals we in de tweede helft begonnen, dan kan het nog wel misgaan. Maar aangezien we juist zo stabiel zijn in de wedstrijden waarin iedereen verwacht dat we winnen..."