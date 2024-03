Peter Bosz is het totaal niet eens met Milan van Dongen (ESPN) en stelt direct vraag terug

PSV-trainer Peter Bosz heeft zondagmiddag totaal niet genoten van de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord. De coach van de Eindhovenaren heeft in het Philips Stadion geen goed voetbal gezien en komt tot de conclusie dat zijn ploeg te weinig grip op de wedstrijd had.

Na afloop van het duel in Eindhoven stelt EPSN-verslaggever Milan van Dongen de coach van PSV de vraag of hij net zo had genoten van de wedstrijd als de aanwezigen van ESPN: "Ik heb er totaal niet van genoten", begint Bosz, waarna Van Dongen direct reageert: "Echt niet?", vraagt de verslaggever van de betaalzender: "Je hebt toch geen goed voetbal gezien of wel?", zegt de trainer van de Brabanders vervolgens tegen Van Dongen.

De coach van PSV gaat verder: "Ik vond het geen goed voetbal. Ik vond in de eerste helft dat wij zeker de bovenliggende partij waren, maar als je zegt ik ben een voetballiefhebber en ik ga voor het goede voetbal, dan heb je vandaag niet echt kunnen genieten. Dat komt omdat Feyenoord in de eerste helft, had ik het gevoel, niet wilde", analyseert Bosz. "Wij waren heel slordig in de opbouw, dus de kansen kregen ze van ons. Als je ziet hoe wij de tweede helft beginnen, dat was al helemaal slecht."

Van één moment in de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord had de trainer van de koploper van de Eredivisie wél genoten: de goal van Malik Tillman na drie minuten spelen. "Ja, dat was een geweldige goal. Het inspelen van De Jong, de kaats en daarna de individuele actie. Dat was echt een geweldige goal, maar wij kunnen zoveel beter...", verzucht de PSV-trainer tot slot.