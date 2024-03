Peter Bosz reageert zwaar geïrriteerd bij ESPN: 'Vreselijk, wie begint daarmee?'

PSV-trainer Peter Bosz vindt dat scheidsrechter Danny Makkelie steken heeft laten vallen in het duel tussen Go Ahead Eagles en PSV. Volgens de oefenmeester van de Eindhovenaren is het onbegrijpelijk dat de arbiter Armando Obispo in de slotfase met een rode kaart van het veld stuurde.

In gesprek met ESPN-verslaggever Milan van Dongen blikt Bosz terug op het moment in de 89e minuut van de wedstrijd, toen Obispo met een gele kaart op zak een tweede gele kaart ontving. Op beelden is te zien dat Go Ahead Eagles-aanvaller Thibo Baeten de verdediger van PSV vastpakt, wat volgens Bosz erger is dan het vermeende contact dat Obispo gemaakt zou hebben met de Belg.

Artikel gaat verder onder video

"Dit is toch geen gele kaart, man", begint Bosz, die duidelijk geïrriteerd is door de beslissing die scheidsrechter Makkelie in de slotfase van het duel nam. "Wie begint daarmee? Ik vond dit zo slecht gefloten, vreselijk. Je moet wel heel erg overtuigd zijn om hier een rode kaart te geven. Wie houdt wie vast? Zeker als je rood geeft, een tweede gele kaart, moet je erg overtuigd zijn. Gelijk had hij dus niet", besluit Bosz.