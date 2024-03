Veerman spreekt verbazing uit: 'Ik had het niet verwacht, hij is wel iemand die...'

PSV-sterkhouder had niet verwacht dat Bas Nijhuis naar de stip zou wijzen na een overtreding op NEC-aanvaller Sylla Sow. Veerman verspeelde op knullige wijze de bal en probeerde vervolgens zelf zijn fout te herstellen, maar raakte zijn tegenstander. Nijhuis liet eerst nog doorspelen, maar na een seintje vanaf de zijkant besloot de scheidsrechter de Nijmegenaren alsnog een strafschop te geven.

Veerman had zich eerder deze week met een goed gevoel gemeld bij PSV. De middenvelder, die bezig is aan een uitstekend seizoen en misschien wel dé uitblinker is bij de Eindhovenaren, kon terugkijken op een prima interlandperiode met het Nederlands elftal. Hij maakte als invaller indruk tegen Schotland en was een paar dagen later als basisspeler trefzeker tegen Duitsland. Veerman hoopte de lijn zaterdagavond door te trekken in de uitwedstrijd tegen NEC, maar daarvan kwam weinig terecht.

Artikel gaat verder onder video

De spelmaker uit Purmerend leidde in de eerste helft met slordig balverlies de gelijkmaker van NEC in. Veerman verloor de bal en probeerde zijn fout vervolgens te herstellen door Sow de bal te ontfutselen, maar raakte in plaats daarvan zijn tegenstander. Omdat NEC de bal in bezit hield, liet Nijhuis eerst nog doorspelen. Maar nadat de bal de achterlijn had gepasseerd en de VAR Nijhuis naar de zijkant had geroepen, mocht de thuisploeg alsnog aanleggen vanaf elf meter. Veerman rekent zich de Nijmeegse gelijkmaker aan. “Dan komt het moment… Of hij de bal moet inspelen, dat weet ik niet. Maar ik doe het uiteindelijk gewoon niet goed en daar komt een penalty uit. Dat is volledig mijn schuld”, zei hij na afloop voor de camera van ESPN.

“Daar kun je altijd over twijfelen, maar met mijn kwaliteiten moet ik dan maar misschien gewoon de bal de tribune in schieten”, reageerde Veerman vervolgens op de vraag of hij de bal überhaupt wel moest ontvangen op die plek, vlak buiten het eigen strafschopgebied. Het liep dus niet goed af voor PSV en Veerman, al had hij niet verwacht dat Nijhuis naar de stip zou wijzen. “Je bent in beweging. Ik schop hem niet, ofzo. Het is bovenbeen tegen bovenbeen. Ik had niet verwacht dat Bas Nijhuis deze zou geven, want dat is wel iemand die nooit fluit”, zo klonk het, al was Veerman wel zo eerlijk om toe te geven dat hij zijn tegenstander raakte. “Uiteindelijk is het ook gewoon mijn fout. Dan hebben we nog genoeg tijd in de tweede helft om het te herstellen, maar dan zie je ons gewoon weer heel slecht uit de kleedkamer komen.”

Dinsdag kans op eerherstel

PSV is door de 3-1 nederlaag in Nijmegen de ongeslagen status kwijt. Feyenoord kan de achterstand op de koploper uit Eindhoven zondagmiddag verkleinen tot zeven punten. De formatie van coach Peter Bosz zal van de verliespartij tegen NEC niet zo snel in de war maken en wil dinsdagavond op bezoek bij Excelsior de draad weer oppakken. “We gaan hier natuurlijk wel even met elkaar over praten, maar aan de andere kant hebben we misschien geluk dat we over drie dagen weer voetballen. Ik denk dat elke voetballer die verloren heeft het lekker vindt dat je drie dagen daarna weer mag voetballen”, aldus Veerman.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Joey Kooij krijgt het zwaar te verduren tijdens PSV - FC Twente, onder meer van Michiel Kramer

Michiel Kramer haalt uit naar Joey Kooij, na diens controversiële besluit om een doelpunt van FC Twente af te keuren tegen PSV.