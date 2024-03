Quilindschy Hartman provoceert woedende PSV-supporters met gebaar in 45e minuut

heeft zondagmiddag een aantal PSV-supporters in het Philips Stadion geprovoceerd, nadat de supporters van de Eindhovenaren boos waren over een beslissing van Serdar Gözübüyük. De linksback van Feyenoord keek het publiek van PSV aan en maakte in de 45e minuut van de wedstrijd een duidelijk gebaar.

Supporters van de Eindhovenaren waren zwaar geïrriteerd over het feit dat arbiter Gözübüyük besloot om Jordan Teze een gele kaart te geven na een overtreding op Feyenoord-middenvelder Antoni Milambo. De jongeling van de Rotterdammers had even verzorging nodig, waarna de bal weer ging rollen. Op het moment dat Hartman bij de situatie wegliep en zijn positie in het veld innam, besloot hij te reageren op het PSV-publiek.

De kans bestaat dat er iets geroepen werd richting de Oranje-international, aangezien hij vlak langs de zijlijn stond, maar dat was op de beelden van ESPN niet hoorbaar. Wat wel te zien was, was dat Hartman het PSV-publiek provoceerde door zijn tong uit zijn mond te steken richting de PSV-supporters aan de zijlijn.

