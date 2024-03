Resterend programma PSV: worden de Eindhovenaren de tweede ongeslagen kampioen ooit?

PSV koerst nog altijd af op een ongeslagen seizoen in de Eredivisie. De koploper sloeg zondagmiddag een aanval van Feyenoord af (2-2) en heeft inmiddels 66 punten uit 24 wedstrijden. Hoe ziet het resterende programma van PSV eruit?

De sterkste tegenstanders die PSV nog voor de kiezen krijgt, zijn op papier FC Twente (17 maart) en AZ (6 april). Beide wedstrijden zijn in eigen huis. Ook moeten de Eindhovenaren nog op bezoek bij Go Ahead Eagles en NEC, die in de subtop meedraaien.

Resterend programma PSV

Vrijdag 8 maart. 20.00 uur: Go Ahead Eagles - PSV

Zondag 17 maart, 20.00 uur: PSV - FC Twente

Zaterdag 30 maart, 16.30 uur: NEC - PSV

Dinsdag 2 april, 20.00 uur: Excelsior - PSV

Zaterdag 6 april, 18.45 uur: PSV – AZ

Zaterdag 13 april, 16.30 uur: PSV - Vitesse

Donderdag 25 april, 18.45 uur: sc Heerenveen - PSV

Zondag 5 mei, 12.15 uur: PSV - Sparta Rotterdam

Zondag 12 mei, 16.45 uur: Fortuna Sittard - PSV

Zondag 19 mei, 14.30 uur: PSV - RKC Waalwijk

Is een ongeslagen Eredivisie-seizoen ooit voorgekomen?

PSV zou niet de eerste club zijn die een seizoen lang ongeslagen blijft. Dat lukte Ajax ook in het seizoen 1994/95, met 27 overwinningen en 7 remises. Omgerekend naar het driepuntensysteem pakte Ajax toen 88 punten. PSV kan dit seizoen maximaal op 96 punten uitkomen.

Op dit moment is het Ajax van 1971/72 recordhouder met 93 punten. Die ploeg incasseerde wel één nederlaag, uit tegen Go Ahead Eagles (3-2). Het puntenrecord van PSV over een heel seizoen staat op 88, behaald in het kampioensjaar 2014/15.

PSV werd in het seizoen 1977/78 ongeslagen kampioen, maar incasseerde ná het binnenslepen van de landstitel nog wel twee nederlagen. De Eindhovenaren zijn dus nog nooit een volledig seizoen ongeslagen gebleven, maar kunnen na Ajax de tweede club worden die een dergelijke prestatie neerzet.