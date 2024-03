Rutger Castricum pakt Jack van Gelder aan op televisie: 'Je hebt desinformatie verspreid!'

Rutger Castricum heeft Jack van Gelder zondagavond in het programma De Oranjezondag van Hélène Hendriks verweten ‘desinformatie’ te hebben verspreid over het coronavaccin. De uitspraken van de voormalig radioverslaggever en televisiepresentator kwamen ter sprake naar aanleiding van een discussie tussen Thierry Baudet en staatssecretaris van volksgezondheid Maarten van Ooijen. Baudet uitte niet voor het eerst openlijk zijn twijfels over het vaccin.

In de uitzending van zondagavond wordt een fragment getoond uit de Tweede Kamer, waarin Baudet en Van Ooijen botsen over de werking van het coronavaccin. Van Ooijen verwijt Baudet onzin te verkondingen en dringt er bij hem op aan dat hij daarmee moet stoppen. Castricum kan zich goed voorstellen dat de staatssecretaris van Volksgezondheid boos is op Baudet. “Ik ben het dus wel met hem eens dat hij boos is op mensen die hem, maar ook vooral wetenschappers in de wielen rijden. Er zit hier ook iemand aan tafel die je dat best aan kunt rekenen”, doelt Castricum op Van Gelder.

Castricum heeft Van Gelder ‘hier en daar’ ook wat ‘desinformatie horen verspreiden’. “Ook als het over corona gaat”, zo klinkt het.

Van Gelder: “Dat heb ik meteen daarna hersteld. Dat ging over wel of niet het gele boekje en dat soort zaken. Maar ik heb zelf ook gezegd in uitzendingen dat ikzelf ook ben gaan twijfelen na drie keer te zijn gevaccineerd tegen corona wat je nou wel of niet moest doen.”

Castricum: “Ja, en dan had jij daar de woorden bij: ik weet niet wat voor gif ze in mij spuiten.”

Van Gelder: “Ja, dat weet ik inderdaad ook niet.”

Castricum: “Nee, dat snap ik. Maar dit is denk ik wel precies waar het over gaat, waardoor dus de toestand ontstaat en waardoor we nu dus met de gebakken peren zitten.”

Jan Joost van Gangelen was eveneens aan tafel geschoven en stelt dat het wel ‘goed’ is om het jezelf af te vragen.

Castricum: “Ik sta niet bekend als volgzaam, maar ik vind wel dat we ergens moeten vertrouwen op de wetenschap. Kijk, bij corona weten we allemaal dat we in een heel moeilijk parket zaten. We hebben de wetenschap gehad die in no time iets heeft gefabriceerd, wat achteraf ontzettend goed geholpen heeft. Ons écht uit de shit getrokken heeft. Je kunt altijd roepen dat het lariekoek is, maar je maakt van feiten je mening en dat heeft Jack ook een klein beetje gedaan.”

Van Gelder: “Ik probeer terug te gaan in mijn gedachten. Ik heb nooit gezegd dat ik niet wist wat voor gif ik in me gespoten kreeg. Ik heb gezegd dat ik niet weet wat ik in me gespoten kreeg. Maar het woord ‘gif’ heb ik niet gebruikt.”

‘Rotzooi’

Castricum doelde overigens op de uitspraken van Van Gelder in een uitzending van HLF8 in het najaar van 2022. Van Gelder raakte destijds in discussie met Debby Gerritsen over de vaccins tegen de omikronvariant van corona. “Het is ook wel een beetje als-als, want er is helemaal niemand… Want ik was echt een voorstander van de prik. Wie weet wat voor rotzooi je in je lijf krijgt. Dat vind ik zo langzamerhand ook wel”, werd Van Gelder geciteerd door Mediacourant.