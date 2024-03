Grote verbazing om Steijn: ‘Niemand neemt dat toch serieus, het is zó ongeloofwaardig’

Sjoerd Mossou heeft vol verbazing zitten luisteren naar de uitspraken van Maurice Steijn in het programma Rondo op Ziggo Sport. De voormalig trainer van Ajax vertelde eind december in een interview met De Telegraaf al dat hij spelers als Hakim Ziyech, Isco en Stefan de Vrij naar de Johan Cruijff ArenA wilde halen. Dat wensenlijstje herhaalde hij maandagavond op televisie. Mossou kan het zich niet bijna voorstellen, zeker niet omdat Sven Mislintat de opdracht kreeg om flink te bezuinigen op de salarissen.

“Ik heb daar met verbazing naar zitten kijken. Volgens mij hebben we het er al eerder over gehad, over precies dit onderwerp”, zegt Mossou in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. De verslaggever doelt op de uitspraken van Steijn over de veelbesproken transferzomer van Ajax. Mislintat haalde als directeur voetbalzaken de ene na de andere relatief onbekende speler naar Amsterdam, maar geen van de nieuwkomers stond op het verlanglijstje van Steijn en zijn staf. De Hagenaar had liever gezien dat onder meer Ziyech, Isco en De Vrij bij Ajax kwamen spelen. Ook Noa Lang, Jerdy Schouten en Sergiño Dest zouden op zijn verlanglijstje hebben gestaan.

“Er is maar één opdracht waarbij get geen enkele discussie is dat Mislintat daaraan heeft voldaan”, vervolgt Mossou. “Hij heeft aan heel veel dingen niet voldaan, maar dat was dat hij de opdracht kreeg om in dat salarishuis te snijden en flink te snijden. Ze speelden geen Champions League, het was totaal ontspoord wat spelers bij Ajax verdienden. Er moest gewoon in iets van dertig, veertig miljoen euro van de salarissen gesneden worden. Hoe dan Ziyech? De Vrij, die overigens ook eind juni of begin juli zijn contract bij Inter verlengde, er nu ook gewoon in staat en fluitend kampioen wordt”, spreekt Mossou zijn verbazing uit over de wens van Steijn om de oud-speler van onder meer Feyenoord naar Amsterdam te halen.

Volgens Mossou is het ‘allemaal prachtig’ om met die namen te strooien, maar is er niemand die het ‘serieus’ neemt. “Dat kan toch bijna niet waar zijn? Het was binnen Ajax voor iedereen duidelijk op het moment dat Mislintat begon aan die roemruchte transferperiode, dat de eerste opdracht was: bezuinigen in de salarissen. Dat was een van de redenen waarom ook jongens als Tadic weg moesten. Je kunt erover discussiëren of dat een goede beslissing is geweest, maar feit was dat die salarissen flink omlaag moesten. Dan kun je natuurlijk nooit Tadic en Blind weg doen om die reden en voor hetzelfde soort salaris Ziyech, Isco en De Vrij willen halen. Het is zó ongeloofwaardig dat je je bijna niet kunt voorstellen dat je dat met droge ogen gaat zitten vertellen”, zo klinkt het.