Menzo met gemengde gevoelens terug als bondscoach Suriname: 'Toch een enorme eer'

Stanley Menzo is voor de tweede keer aangesteld als bondscoach van Suriname. De 60-jarige oud-keeper is de opvolger van Aron Winter, nota bene de man die eind 2022 werd aangesteld toen Menzo het land verruilde voor een dienstverband bij de Chinese club Beijing Guoan. Winter moest eind vorig jaar echter vertrekken, wat bij zijn opvolger (en dus ook voorganger) wat dubbele gevoelens oplevert.

Menzo werd donderdag gepresenteerd in Paramaribo, en liet de opgetrommelde pers weten dat er een 'trotse coach' voor hun neus zat, zo schijft Het Parool. Toch had hij ook te doen met Winter, wiens contract niet werd verlengd omdat hij niet aan de doelstellingen wist te voldoen. "Je vervangt iemand die jou heeft vervangen", beseft Menzo. Hij laat het journaille bovendien weten dat hijzelf de naam van Winter nog had laten vallen bij zijn vertrek naar China. "Maar aan de andere kant ben ik misschien wel trotser dan de eerste keer dat ik hier zat. Je mag Suriname weer gaan leiden en dat is toch een enorme eer."

Met de Surinaamse ploeg heeft Menzo drie doelstellingen meegekregen in zijn tweede periode. Allereerst hoopt het land met de voormalig keeper aan het roer plaatsing voor de Gold Cup van 2025 af te dwingen, het landentoernooi voor Noord- en Midden-Amerika plus het Caribisch gebied. Daarnaast hoopt Suriname zich te plaatsen voor het WK van 2026, dat in de Verenigde Staten, Canada en Mexico wordt gespeeld. In de kwalificatiereeks neemt Menzo het met zijn elftal op tegen El Salvador, Puerto Rico en St.Vincent en de Grenadines, plus de winnaar van een play-off. Tot slot zou het land graag bij de top-100 van de FIFA-ranglijst komen te staan. Op de meest recente ranglijst, van 15 februari, staat het land op plaats 144, nog onder landen als Turkmenistan, de Filipijnen en Maleisië.

Suriname belegt in de komende interlandperiode, aan het eind van deze maand, een trainingskamp in Nederland. Daarin zal op 24 maart een oefenwedstrijd worden gespeeld tegen Martinique in het stadion van Almere City. Tot de spelersgroep die een oproep heeft ontvangen behoren veel spelers met een link met Nederland, waaronder nieuwe namen als Gyrano Kerk, Ché Nunnely en Virgil Misidjan. Ook Dylan Vente stond op de eerste spelerslijst die de voetbalbond SVB deelde, maar ontbreekt in de definitieve selectie. Daarnaast hoopt de SVB ook spelers als Danilho Doekhi en Javairô Dilrosun te verleiden om voor een loopbaan als international van Suriname te kiezen.