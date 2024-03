Theo Janssen voor het eerst bij voetbaltalkshow: ‘Dit betaalt goed, vandaar dat ik er ben’

Theo Janssen maakt maandagavond zijn opwachting in het televisieprogramma Rondo. De oud-middenvelder van onder meer Vitesse, FC Twente en Ajax was nog niet eerder te zien in de voetbaltalkshow van Ziggo Sport.

Janssen dook na zijn actieve spelerscarrière het analistenvak in. Hij was veelvuldig te zien op televisie, onder meer bij Studio Voetbal en Veronica Inside. Bij Studio Voetbal was hij tot de start van het seizoen 2022/2023 wekelijks te zien. Tegenwoordig is hij jeugdtrainer bij Vitesse.

Maandag is Janssen voor het eerst te zien bij Rondo, waar hij samen met Marco van Basten, Rafael van der Vaart en Khalid Boulahrouz aanschuift bij presentator Wytse van der Goot. “Hij heeft iedere voetbaltalkshow in Nederland al afgelopen”, kondigt Van der Goot Janssen aan. “Maar deze nog niet. Dit betaalt goed, vandaar dat ik er ben”, reageert Janssen vervolgens met een glimlach.