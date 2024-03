Til zet PSV op scherp: 'Dit is verschrikkelijk, de voorwaarden voor goed voetbal zijn niet aanwezig'

heeft zich tijdens PSV – Feyenoord gestoord aan de staat van het veld in het Philips Stadion. De maker van de 2-2 merkte dat het veld zowel droog als glad was, vertelt hij na afloop bij ESPN.

Over het geheel was de wedstrijd een lust voor het oog, weet Til. “De twee beste ploegen van Nederland met het hoogste tempo, maar wel op een verschrikkelijk veld. Dan krijg je dit voetbal”, zegt hij. “Als je twee topploegen hebt, dan is het voor het publiek het meest aantrekkelijk als de voorwaarden ook aanwezig zijn om goed te kunnen voetballen. In de tweede helft was het droog én glad. Die combinatie is vaak niet zo lekker.”

Artikel gaat verder onder video

Til denkt dat een 2-2 gelijkspel wel een goede afspiegeling is van de krachtsverhoudingen. “Ik vond ons in de eerste helft beter, maar in de tweede helft waren zij iets beter. Aan het begin van de tweede helft kwamen wij een paar keer goed weg. Misschien is 2-2 uiteindelijk dus fair.” Dat Til zelf scoorde tegen zijn oude club, laat hem niet onberoerd. “Het is wel speciaal. Ik heb een heel mooie tijd daar gehad.”

PSV behoudt door het gelijkspel een voorsprong van tien punten op Feyenoord. Toch wil Til nog niet zeggen dat de titelstrijd al beslist is. “Haha, iedereen probeert ons uit te lokken om dat te zeggen. Maar dat zul je mij niet horen zeggen. Pas als het officieel is.”

Ook Bosz kritisch op het veld

Op de persconferentie na de wedstrijd toon ook trainer Peter Bosz zich kritisch op de staat van het veld. “Iedereen glijdt daarop uit. Een goed positiespel is heel moeilijk. Een goede aanval is heel moeilijk op dat veld. De bal doet onvoorspelbare dingen. Ik kan me voorstellen dat een speler daar onzeker van wordt, ook verdedigend.”