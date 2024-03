Tina Nijkamp ontdekt curieus detail bij talkshow: ‘Zit Hélène Wilfred nu al teveel in de weg?’

Het programma Veronica Offside begint vanaf volgende week liefst twee uur later dan voorheen, zo ontdekte kijkcijferkoningin Tina Nijkamp. Waar het voetbalpraatprogramma, waar Wilfred Genee presentator van is, doorgaans om 20.30 uur begon, is het nu pas om 22.30 uur te bekijken. Nijkamp denkt dat Hélène Hendriks hier de oorzaak van is.

De mediapersoonlijkheid denkt dat dit komt door het nieuwe programma van Hendriks, De Oranjezondag. “Oei, wat zie ik nu in de schema’s? Zit De Oranjezondag met Hendriks Veronica Offside met Genee nu al teveel in de weg?”, schrijft Nijkamp in een bericht op haar Instagram Story. “Dat zal keihard ontkend worden door de VI-mannen, maar het feit is wel: Veronica Offside wordt verplaatst.”

Maandagavond zal het programma, waarin Genee samen met analisten als Jan Boskamp, Wesley Sneijder, Wim Kieft en Dick Advocaat het voetbalweekend doorneemt, nog wel te zien zijn vanaf 20.30 uur, maar de week erop niet meer. “Veronica Offside start dus tijdens de laatste tien minuten van Vandaag Inside op SBS6. Kijkcijfertechnisch is deze verschuiving te begrijpen”, legt Nijkamp uit.

Veronica Offside scoort de laatste tijd niet best. Het programma had op 4 maart slechts 181.000 kijkers, terwijl het een week later maar 198.000 kijkers trok. Nijkamp sprak al eerder uit dat Veronica Offside wel eens de dupe kan worden als De Oranjezondag een succes wordt. De onderwerpen die in Offside worden behandeld zullen namelijk ook terug gaan komen in De Oranjezondag, zo verwacht Nijkamp: "Op zondag is het voetbal geweest, Hélène zal met haar sportachtergrond veel voetbal gaan bespreken, ik denk ook wel dat kijkers dat van haar verwachten."