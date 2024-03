Tom Egbers keert mogelijk tóch terug bij de NOS: beide partijen proberen te schikken

Hoewel een advocaat van de NOS meende dat Tom Egbers een terugkeer bij de NOS kan vergeten, bestaat er volgens NU.nl tóch een kans dat de televisiepresentator zijn rentree gaat maken. NU.nl meldt maandagmiddag dat Egbers en de NOS met elkaar in overleg gaan over een terugkeer op de televisie.

Maandag proberen beide partijen in de rechtszaal het eens te worden over een schikking. Op voorhand werd gesteld dat een terugkeer bij de NOS 'niet kan', wegens de onrust die daardoor veroorzaakt wordt op de werkvloer. De rechter concludeerde dat de hoofdredactie van NOS Sport lastig kon aantonen of die onrust daadwerkelijk zou volgen.

Er zouden 28 meldingen zijn gedaan over Egbers, maar de rechter twijfelt aan de vertrouwelijkheid van de bewijzen. "Ik mis de onderbouwing. Ik kan dat moeilijk controleren", sprak hij. Egbers zou zijn werkzaamheden mogen hervatten voor een half jaar, aangezien de televisiepresentator in oktober met pensioen gaat. Van de NOS zou Egbers twee sportdocumentaires mogen maken, waarna hij vervolgens meer werkzaamheden mag gaan uitvoeren.

Volgens NU.nl is dit voor Egbers niet voldoende, hij wil namelijk het EK voetbal presenteren. Hij wil verslag doen van wedstrijden van het Nederlands elftal en deelnemen aan de voetbalpodcast van de NOS. Hoewel Egbers dus in oktober met pensioen gaat, is het voor hem belangrijk dat hij terugkeert op tv. "Ik wil niet door de zijdeur af worden gedirigeerd. Ik wil niet dat ik de man wordt die vroegtijdig afscheid moet nemen vanwege die affaire. Ik wil dat absoluut niet", sprak hij.

Terugkeer leek op voorhand onmogelijk

Eerder de dag leek het er juist op dat een terugkeer onmogelijk was voor Egbers. Volgens de advocaat van de NOS, Saskia Le Noble, heerst op de redactie ‘onrust’ over een mogelijke terugkeer van Egbers. “Een deel van de collega’s dreigde weg te blijven als hij zou worden ingezet. Dat Egbers niet werd ingezet, kwam niet vanwege concrete verwijten, maar vanwege de onrust rond zijn persoon op de redactie”, wordt Le Noble geciteerd door het Algemeen Dagblad. “Als Egbers eerder ruimte had gegeven aan het idee dat werknemers zich door hem onveilig hebben gevoeld… Dan was een terugkeer van Egbers naar de redactie wellicht een mogelijkheid geweest.” De NOS verwijt Egbers een gebrek aan zelfreflectie te hebben. “De impact die een positie als presentator meebrengt lijkt Egbers niet te zien”, zo klinkt het